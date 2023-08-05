Пронин о стероидах: «Всегда был против них, хоккеистам они не нужны. Но современный спорт без фармакологии не представить, имею в виду разрешенную»
Тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин считает, что спорт нельзя представить без фармакологии.
– Баловались когда-нибудь стероидами?
– Всегда был против них. Я никогда не употреблял, да и не нужны они мне. Я не действующий спортсмен, не пауэрлифтер. Я тренируюсь для себя, для удовольствия, поддержания формы.
Хоккеистам они тоже не нужны. Употребляю классические добавки: витаминно-минеральные комплексы, кардиопротекторы, протеины, гейнеры, аминокислоты.
Современный спорт нельзя представить без фармакологии, имею в виду разрешенную. Нужно помогать организму восстанавливаться, это совершенно нормально, – сказал Пронин.
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