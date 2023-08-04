Тренер «Сочи» Кокорев: «Я не против драк, но не когда с первой минуты кто-то бежит кого-то бить. Это должно быть в пылу борьбы, когда настоящие мужики бьются»

Дмитрий Кокорев после матча против «Авангарда» (3:1) рассказал о своем отношении к дракам.

– Думаю, игра была равна до начала второго периода, когда команда соперника нас зажала в зоне. Благодарен парням, мы выстояли и начали играть в своей хоккей, в атакующий, быстрый. Мы перевернули игру и смогли победить.

– Раньше матчи «Сочи» и « » были настоящим побоищем. Сегодня специально от этого открестились?

– Мы даже не думали об этом, не говорили. Мы просто выходили играть в хоккей, честно побеждать.

Знаете, я не против драк в хоккее. Это мужская игра. Если какой-то момент позволяет – надо защитить своего партнера, вратаря, или кто-то из соперников плохо себя ведет, в хоккее это нормально.

На самом деле я не против драк, но не когда с первой минуты кто-то кого-то бежит бить. Это должно быть в пылу борьбы, когда настоящие мужики бьются стенка на стенку.

– Вы начали с двух побед…

– Для нас важнее построить новую команду. А построить команду с победами легче, чем с поражениями. Есть и ошибки, есть тяжелые моменты. Хорошо, что мы побеждаем. Для нового коллектива это очень важно, – сказал главный тренер « ».