Тренер «Сочи» Кокорев: «Я не против драк, но не когда с первой минуты кто-то бежит кого-то бить. Это должно быть в пылу борьбы, когда настоящие мужики бьются»
Дмитрий Кокорев после матча против «Авангарда» (3:1) рассказал о своем отношении к дракам.
– Думаю, игра была равна до начала второго периода, когда команда соперника нас зажала в зоне. Благодарен парням, мы выстояли и начали играть в своей хоккей, в атакующий, быстрый. Мы перевернули игру и смогли победить.
– Раньше матчи «Сочи» и «Авангарда» были настоящим побоищем. Сегодня специально от этого открестились?
– Мы даже не думали об этом, не говорили. Мы просто выходили играть в хоккей, честно побеждать.
Знаете, я не против драк в хоккее. Это мужская игра. Если какой-то момент позволяет – надо защитить своего партнера, вратаря, или кто-то из соперников плохо себя ведет, в хоккее это нормально.
На самом деле я не против драк, но не когда с первой минуты кто-то кого-то бежит бить. Это должно быть в пылу борьбы, когда настоящие мужики бьются стенка на стенку.
– Вы начали с двух побед…
– Для нас важнее построить новую команду. А построить команду с победами легче, чем с поражениями. Есть и ошибки, есть тяжелые моменты. Хорошо, что мы побеждаем. Для нового коллектива это очень важно, – сказал главный тренер «Сочи».
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