Тренер «Сочи» по ОФП Пронин: «Бег хоккеистам не нужен. В НХЛ никогда особо не бегали, все сводится к залу, льду и велосипеду»

Теги Николай Пронин НХЛ КХЛ Сочи Здоровье Тренировки Бег Хоккей

Тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин считает, что бег хоккеистам не нужен.

«Я отношусь к категории тренеров, которые говорят, что бег не нужен. Бег спокойно можно заменить работой на льду, на велосипеде, интервальными высокоинтенсивными тренировками в зале.

Зачем далеко ходить – есть пример НХЛ, где люди собираются за две недели и идут в сезон. Да, там ребята сами готовятся, нанимают персональных тренеров. Люди в НХЛ никогда особо не бегали и не бегают, вся работа сводится к залу, льду и велосипеду. И мы видим, что там прекрасно играют.

Беговая нагрузка, конечно, может быть разной. Небольшой кросс на пульсе до 140-145 - это одно дело. Если мы говорим про «6 на 400», «Городки», тест Купера, то это вообще не нужно. Бег – это ударная нагрузка на колени, позвоночник.

Я не категорически против бега, но мы это не используем», – рассказал Пронин.

1 комментарий

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Всё по делу, советская школа уже в прошлом.
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