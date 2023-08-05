Тренер «Сочи» по ОФП Пронин: «Бег хоккеистам не нужен. В НХЛ никогда особо не бегали, все сводится к залу, льду и велосипеду»

Тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин считает, что бег хоккеистам не нужен.

«Я отношусь к категории тренеров, которые говорят, что бег не нужен. Бег спокойно можно заменить работой на льду, на велосипеде, интервальными высокоинтенсивными тренировками в зале.

Зачем далеко ходить – есть пример , где люди собираются за две недели и идут в сезон. Да, там ребята сами готовятся, нанимают персональных тренеров. Люди в НХЛ никогда особо не бегали и не бегают, вся работа сводится к залу, льду и велосипеду. И мы видим, что там прекрасно играют.

Беговая нагрузка, конечно, может быть разной. Небольшой кросс на пульсе до 140-145 - это одно дело. Если мы говорим про «6 на 400», «Городки», тест Купера, то это вообще не нужно. Бег – это ударная нагрузка на колени, позвоночник.

Я не категорически против бега, но мы это не используем», – рассказал .