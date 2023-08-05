Макфи об Айкеле: «В «Вегасе» не знали, что он может быть так хорош в обороне. Против него трудно играть, это впечатляет больше очков»

Теги Кубок Стэнли Джордж Макфи НХЛ Вегас Джек Айкел Брюс Кэссиди Хоккей

Джордж Макфи сказал, что «Вегас» был приятно удивлен умением Джека Айкела играть в обороне.

26-летний нападающий установил личный рекорд по полезности («+25») в первом полном сезоне за «Голден Найтс».

В его активе 66 (27+39) очков в 67 играх регулярного чемпионата НХЛ, а также 26 (6+20) баллов и «+14» в 22 матчах в победном плей-офф. Айкел впервые в карьере сыграл в Кубке Стэнли.

«Приятно видеть, что он набирает 60-80 очков, но еще больше впечатлили его оборонительные навыки. Против него трудно играть. У его соперников бывает не так много возможностей. Вот что нужно для победы. У вас должно быть много двусторонних игроков. 

Мы не знали, что он может быть настолько хорош в обороне. Но они с Брюсом Кэссиди поработали вместе, и он чертовски хорош», – сказал президент «Голден Найтс» по хоккейным операциям. 

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