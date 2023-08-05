Макфи об Айкеле: «В «Вегасе» не знали, что он может быть так хорош в обороне. Против него трудно играть, это впечатляет больше очков»

Джордж Макфи сказал, что «Вегас» был приятно удивлен умением Джека Айкела играть в обороне.

26-летний нападающий установил личный рекорд по полезности («+25») в первом полном сезоне за «Голден Найтс».

В его активе 66 (27+39) очков в 67 играх регулярного чемпионата НХЛ, а также 26 (6+20) баллов и «+14» в 22 матчах в победном плей-офф. Айкел впервые в карьере сыграл в Кубке Стэнли.

«Приятно видеть, что он набирает 60-80 очков, но еще больше впечатлили его оборонительные навыки. Против него трудно играть. У его соперников бывает не так много возможностей. Вот что нужно для победы. У вас должно быть много двусторонних игроков.

Мы не знали, что он может быть настолько хорош в обороне. Но они с поработали вместе, и он чертовски хорош», – сказал президент «Голден Найтс» по хоккейным операциям.