Маршессо об Айкеле: «После его прихода «Вегас» стал другой командой. «Конн Смайт» мог бы достаться и ему»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Джек Айкел Хоккей

Джонатан Маршессо отметил вклад Джека Айкела в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

26-летний форвард провел свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли. 

«У него первый плей-офф и первая победа, так? Хороший показатель эффективности. 

Честно говоря, после его прихода в прошлом сезоне мы стали другой командой. С ним наша игра изменилась.

Он был невероятен, и этот приз [«Конн Смайт Трофи»] мог бы достаться и ему», – сказал форвард «Вегаса», признанный самым ценным игроком плей-офф. 

Айкел выиграл Кубок Стэнли раньше Макдэвида! В 26 он впервые сыграл в плей-офф – и сразу стал чемпионом

3 комментария

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Lux_Vid Александров
Абсолютно прав. Они вдвоём определили результаты решающих игр
+2
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борецЗАнеСправедливость
мвп цыган в по кмк - Айкел, при всем уважении к Маршесаулту, хотя и он провел по сильно, одна только полезньсть +17 чего стоит!
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Alexander Bragin
редко, очень редко лучший бомбардир плейофф получает Конн Смайта.
за последние несколько лет:

2013 Крейчи (26) - П.Кейн
2013/14 Копитар (26) - Уильямс
2014/15 Кейн, Джонсон (23) - Данкан Кит
2015/16 Кутюр (30) - Кросби
2016/17 Малкин (28) - Кросби
2017/18 Кузнецов (32) - Овечкин
2018/19 Маршанд, ОРайли (23) - ОРайли
2019/20 Кучеров (34) - Хедман
2021 Кучеров (32) - Василевский
2021/22 МакДэвид (33) - Макар
2022/23 Айкел (26) - Маршессо
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