Маршессо об Айкеле: «После его прихода «Вегас» стал другой командой. «Конн Смайт» мог бы достаться и ему»
Джонатан Маршессо отметил вклад Джека Айкела в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.
26-летний форвард провел свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах.
Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли.
«У него первый плей-офф и первая победа, так? Хороший показатель эффективности.
Честно говоря, после его прихода в прошлом сезоне мы стали другой командой. С ним наша игра изменилась.
Он был невероятен, и этот приз [«Конн Смайт Трофи»] мог бы достаться и ему», – сказал форвард «Вегаса», признанный самым ценным игроком плей-офф.
Айкел выиграл Кубок Стэнли раньше Макдэвида! В 26 он впервые сыграл в плей-офф – и сразу стал чемпионом
за последние несколько лет:
2013 Крейчи (26) - П.Кейн
2013/14 Копитар (26) - Уильямс
2014/15 Кейн, Джонсон (23) - Данкан Кит
2015/16 Кутюр (30) - Кросби
2016/17 Малкин (28) - Кросби
2017/18 Кузнецов (32) - Овечкин
2018/19 Маршанд, ОРайли (23) - ОРайли
2019/20 Кучеров (34) - Хедман
2021 Кучеров (32) - Василевский
2021/22 МакДэвид (33) - Макар
2022/23 Айкел (26) - Маршессо