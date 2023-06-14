Маршессо об Айкеле: «После его прихода «Вегас» стал другой командой. «Конн Смайт» мог бы достаться и ему»

Джонатан Маршессо отметил вклад Джека Айкела в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

26-летний форвард провел свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли.

«У него первый плей-офф и первая победа, так? Хороший показатель эффективности.

Честно говоря, после его прихода в прошлом сезоне мы стали другой командой. С ним наша игра изменилась.

Он был невероятен, и этот приз [«Конн Смайт Трофи»] мог бы достаться и ему», – сказал форвард « », признанный самым ценным игроком плей-офф.

Айкел выиграл Кубок Стэнли раньше Макдэвида! В 26 он впервые сыграл в плей-офф – и сразу стал чемпионом