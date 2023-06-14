Айкел занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Хилл – 3-е, Бобровский не получил голосов

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Марк Стоун Джек Айкел Мэттью Ткачак Эдин Хилл Хоккей

Опубликованы результаты голосования за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

Приз «Конн Смайт Трофи» от Ассоциации спортивных журналистов НХЛ получил форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, набравший 25 (13+12) очков в 22 матчах Кубка Стэнли при полезности «+17». 

В голосовании принимали участие 18 журналистов. В бюллетене нужно было указать трех кандидатов, за первое место игроку начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1. Топ-5 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Джонатан Маршессо («Вегас», 80 баллов, 13 первых мест);

2. Джек Айкел («Вегас», 56, 5 первых мест);

3. Эдин Хилл («Вегас», 17);

4. Марк Стоун («Вегас», 8);

5. Мэттью Ткачак («Флорида», 1). 

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не получил голосов. 

Маршессо – 1-й за 35 лет обладатель «Конн Смайт Трофи», пришедший в НХЛ без драфта. Предыдущим был Гретцки

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1 комментарий

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pops_79
Интересно конечно.
С высоким Хиллом согласен - небось немало вторых-третьих мест (первые маловероятны ввиду позднего входа).
А вот Стоун... Так-то у него в звене два хороших ролевика и на выходе отличное звено и глубина для боттома. А первые два места с одного звена, но Вегас был силен именно глубиной
+5
-1
+4
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