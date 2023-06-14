Айкел занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Хилл – 3-е, Бобровский не получил голосов

Опубликованы результаты голосования за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

Приз «Конн Смайт Трофи» от Ассоциации спортивных журналистов НХЛ получил форвард « » Джонатан Маршессо, набравший 25 (13+12) очков в 22 матчах Кубка Стэнли при полезности «+17».

В голосовании принимали участие 18 журналистов. В бюллетене нужно было указать трех кандидатов, за первое место игроку начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1. Топ-5 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Джонатан Маршессо («Вегас», 80 баллов, 13 первых мест);

2. («Вегас», 56, 5 первых мест);

3. («Вегас», 17);

4. («Вегас», 8);

5. («Флорида», 1).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не получил голосов.

Маршессо – 1-й за 35 лет обладатель «Конн Смайт Трофи», пришедший в НХЛ без драфта. Предыдущим был Гретцки