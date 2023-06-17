Айкел – 1-й игрок с Кубком Стэнли при кэпхите 10+ млн долларов в эпоху потолка зарплат

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел деньги потолок зарплат Хоккей

Джек Айкел – 1-й игрок с Кубком Стэнли при кэпхите 10+ млн долларов в эпоху потолка зарплат.

Форвард стал обладателем трофея с «Вегасом», обыгравшим в финале «Флориду» (4-1). 

Средняя зарплата 26-летнего форварда по текущему контракту составляет 10 миллионов долларов. 

Если бы в финале победили «Пантерс», то первыми игроками с таким достижением стали бы вратарь Сергей Бобровский и форвард Александр Барков (у обоих – по 10 млн). 

Ранее ни один игрок в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) не становился обладателем Кубка Стэнли, имея кэпхит 10+ млн долларов в данном сезоне. 

Форварды «Чикаго» Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвс подписали контракты с кэпхитами 10,5 млн в 2014 году и выиграли Кубок Стэнли в 2015-м, но их соглашения вступили в силу только в сезоне-2015/16. 

В прошлом сезоне в НХЛ играли 14 хоккеистов с кэпхитом 10+ млн долларов. Максимальный был у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (12,5 млн). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий