Джек Айкел – 1-й игрок с Кубком Стэнли при кэпхите 10+ млн долларов в эпоху потолка зарплат.

Форвард стал обладателем трофея с « », обыгравшим в финале «Флориду» (4-1).

Средняя зарплата 26-летнего форварда по текущему контракту составляет 10 миллионов долларов.

Если бы в финале победили «Пантерс», то первыми игроками с таким достижением стали бы вратарь Сергей Бобровский и форвард Александр Барков (у обоих – по 10 млн).

Ранее ни один игрок в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) не становился обладателем Кубка Стэнли, имея кэпхит 10+ млн долларов в данном сезоне.

Форварды «Чикаго» Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвс подписали контракты с кэпхитами 10,5 млн в 2014 году и выиграли в 2015-м, но их соглашения вступили в силу только в сезоне-2015/16.

В прошлом сезоне в играли 14 хоккеистов с кэпхитом 10+ млн долларов. Максимальный был у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (12,5 млн).