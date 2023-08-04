Проворов продает дом за 2,95 млн долларов в Нью-Джерси

Теги Коламбус фото бизнес НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов выставил на продажу недвижимость в штате Нью-Джерси.

Защитник продает дом в Хаддонфилде за 2,95 млн долларов.

Особняк был построен в колониальном стиле в 2022 году. Отмечается, что в доме пять спальных комнат. 

Напомним, в июне Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии» в результате обмена.

В сезоне-2022/23 защитник набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

 

 

Фото: Realtor.com

 

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5 комментариев

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Даю 12000р + 31 бал ДодоПиццы, 116.9 баллов Пятёрочки и 32 балла Яндекс+.
+8
-3
+5
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надо брать
+4
0
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завтра куплю, копеек на туалетку не хватает
+2
0
+2
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На трёшка в Воронеже можно поменять?
+1
0
+1
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Ответ Tyt
надо брать
Можешь со мной скинуться, я своё предложение уже озвучил ниже. Не думаю, что его кто-то перебьёт.
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