Проворов продает дом за 2,95 млн долларов в Нью-Джерси
Иван Проворов выставил на продажу недвижимость в штате Нью-Джерси.
Защитник продает дом в Хаддонфилде за 2,95 млн долларов.
Особняк был построен в колониальном стиле в 2022 году. Отмечается, что в доме пять спальных комнат.
Напомним, в июне Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии» в результате обмена.
В сезоне-2022/23 защитник набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Фото: Realtor.com
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