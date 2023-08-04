Проворов продает дом за 2,95 млн долларов в Нью-Джерси

Иван Проворов выставил на продажу недвижимость в штате Нью-Джерси.

Защитник продает дом в Хаддонфилде за 2,95 млн долларов.

Особняк был построен в колониальном стиле в 2022 году. Отмечается, что в доме пять спальных комнат.

Напомним, в июне перешел в « » из «Филадельфии» в результате обмена.

В сезоне-2022/23 защитник набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата .

Фото: Realtor.com