Матвей Мичков: «В «Филадельфии» хорошо относятся к русским. Душа лежала к этой команде, очень хотел здесь играть»

Матвей Мичков отметил, что в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

– Генменеджер «Флайерс» сказал, что его клуб провел с вами сразу два собеседования. « » была потрясена, какой вы не только игрок, а человек. И вы постоянно говорили им, что хотите быть «летчиком».

– Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей «Филадельфии». Помню момент, когда «Флайерс» в первом раунде выбрали Ваню Проворова. Знаю, что и выбирали в первом раунде. Вообще в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.

И как-то душа лежала к этой команде, я очень хотел здесь играть. Слава богу, что так получилось, что я попал именно к «Флайерс», – сказал форвард СКА Мичков.