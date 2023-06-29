Матвей Мичков: «В «Филадельфии» хорошо относятся к русским. Душа лежала к этой команде, очень хотел здесь играть»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ КХЛ Иван Проворов Герман Рубцов Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков отметил, что в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

– Генменеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр сказал, что его клуб провел с вами сразу два собеседования. «Филадельфия» была потрясена, какой вы не только игрок, а человек. И вы постоянно говорили им, что хотите быть «летчиком».

– Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей «Филадельфии». Помню момент, когда «Флайерс» в первом раунде выбрали Ваню Проворова. Знаю, что и Германа Рубцова выбирали в первом раунде. Вообще в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.

И как-то душа лежала к этой команде, я очень хотел здесь играть. Слава богу, что так получилось, что я попал именно к «Флайерс», – сказал форвард СКА Мичков.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ни одного русского в команде.
Проворов деградировал
Руббцов, Воробьев, Замула - не развиваются
А так да, идеальная команда для русских
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sk0208827
ну незнаю, тут недавно говорили что во времена СССР к ним плохо относились, даже болели против СССР)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siriusblack
Ответ Аморалинни
Ни одного русского в команде. Проворов деградировал Руббцов, Воробьев, Замула - не развиваются А так да, идеальная команда для русских
Ну там общая картина удручающая , а не касательно именно их . Получат шансы в этом есть какой то плюс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
С летчиками беда какая то происходит. Проклятые вратари, деградация перспективных игроков, и никакого просвета. Как звали паренька, которого лётчики одновременно с хиширом выбирали, где он вообще? Не ребилд, а какой реблойлер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siriusblack
По кислой мине во время трансляции было видно как ты рад
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aviator92
На самом деле одна из самых нерусских команд НХЛ. За всю историю только два российских игрока в принципе отыграли за Филадельфию больше двух сезонов. И одного из них Флайерс три недели назад обменяли
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
Ответ oberkorn
С летчиками беда какая то происходит. Проклятые вратари, деградация перспективных игроков, и никакого просвета. Как звали паренька, которого лётчики одновременно с хиширом выбирали, где он вообще? Не ребилд, а какой реблойлер
Нолан патрик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Не устал еще вылизывать😁подхалим парняга тот еще походу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
неплохой город. на колокол посмотреть. бутерброд Филадельфийский попробовать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orion_17
Ответ oberkorn
С летчиками беда какая то происходит. Проклятые вратари, деградация перспективных игроков, и никакого просвета. Как звали паренька, которого лётчики одновременно с хиширом выбирали, где он вообще? Не ребилд, а какой реблойлер
у него ж там какие-то проблемы со здоровьем, как физическим, так и ментальным(психическим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ oberkorn
С летчиками беда какая то происходит. Проклятые вратари, деградация перспективных игроков, и никакого просвета. Как звали паренька, которого лётчики одновременно с хиширом выбирали, где он вообще? Не ребилд, а какой реблойлер
Напоминают Ойлерс начал десятых. Ну может Мичков это их МакДи))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
special_k
Ответ Andy93
Напоминают Ойлерс начал десятых. Ну может Мичков это их МакДи))
у Филли был высокий пик на не самом сильном драфте. И то когда мимо Патрика сложно было в топ 3 пройти. Но у того из-за здоровья совсем не пошло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shurickello
Ответ oberkorn
С летчиками беда какая то происходит. Проклятые вратари, деградация перспективных игроков, и никакого просвета. Как звали паренька, которого лётчики одновременно с хиширом выбирали, где он вообще? Не ребилд, а какой реблойлер
Патрик Нолан, потенциально крутой игрок, но травмы и все, так и не реализовался..Его из-за здоровья первым и не взяли, хотя за год до этого он был бесспорно 1 номером того драфта по всем прикидкам, но...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий