Матвей Мичков: «В «Филадельфии» хорошо относятся к русским. Душа лежала к этой команде, очень хотел здесь играть»
Матвей Мичков отметил, что в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.
«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ-2023.
– Генменеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр сказал, что его клуб провел с вами сразу два собеседования. «Филадельфия» была потрясена, какой вы не только игрок, а человек. И вы постоянно говорили им, что хотите быть «летчиком».
– Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей «Филадельфии». Помню момент, когда «Флайерс» в первом раунде выбрали Ваню Проворова. Знаю, что и Германа Рубцова выбирали в первом раунде. Вообще в «Филадельфии» хорошо относятся к русским.
И как-то душа лежала к этой команде, я очень хотел здесь играть. Слава богу, что так получилось, что я попал именно к «Флайерс», – сказал форвард СКА Мичков.
Проворов деградировал
Руббцов, Воробьев, Замула - не развиваются
А так да, идеальная команда для русских