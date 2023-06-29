«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке

Теги Локомотив рейтинги Аризона Виталий Вишневский Андрей Зюзин Олег Твердовский НХЛ КХЛ Иван Проворов Михаил Сергачев Павел Минтюков Дмитрий Симашев Хоккей

«Аризона» взяла Дмитрия Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ.

Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке. 

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только 3 российских защитника – Иван Проворов (2015 год, «Филадельфия», 7-й номер), Михаил Сергачев (2016 год, «Монреаль», 9-й номер) и Павел Минтюков (2022 год, «Анахайм», 10-й номер). 

В XX веке выше Дмитрия были выбраны только 3 защитника из России – Олег Твердовский (1994 год, 2-й номер, «Анахайм»), Андрей Зюзин (1996 , 2-й номер, «Сан-Хосе») и Виталий Вишневский (1998, 5-й номер, «Анахайм»). 

18-летний игрок в минувшем сезоне провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив». 

Также сыграл 29 матчей за молодежную команду ярославцев и набрал 10 (1+9) очков при полезности «+22». В 10 играх плей-офф добавил еще 6 (2+4) баллов. 

11 комментариев

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Vesperat96
Думаю, для всех аналитиков это шок, не говоря уж про пользователей Sports.
+13
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+13
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Кавабунга Шреддоголовый
Казалось, что Анахайм удивил, потом удивил Монреаль, но Аризона переплюнула всех
+7
0
+7
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Игорь Новиков
Огонь!
+7
-1
+6
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Иван Павлов
Реакция самого Симашёва на этот пик - это нечто)
+4
0
+4
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Yaroslove
Зашел на элитпроспектс, ему там прогнозировали номер выбора от восьмого до тридцать восьмого. А он вообще шестым ушёл )))))
+3
0
+3
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Артем Назыров
Прямо таки настоящая сенсация , Мичков удивился больше всех
+2
0
+2
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Иван Петров
Шок!
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Дмитрий Якушевич
Чем удивил монреаль?) взяли лучшего защитника драфта
только по прогнозам он шел в конце первой десятки, а оказался в топ-5
+1
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+1
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Сергей
Все перемешалось в доме Облонских
0
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Дмитрий Якушевич
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Казалось, что Анахайм удивил, потом удивил Монреаль, но Аризона переплюнула всех
Чем удивил монреаль?) взяли лучшего защитника драфта
0
0
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