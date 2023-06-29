«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке

«Аризона» взяла Дмитрия Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ.

Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

До Симашева в топ-10 в XXI веке выбирались только 3 российских защитника – (2015 год, «Филадельфия», 7-й номер), (2016 год, «Монреаль», 9-й номер) и (2022 год, «Анахайм», 10-й номер).

В XX веке выше Дмитрия были выбраны только 3 защитника из России – Олег Твердовский (1994 год, 2-й номер, «Анахайм»), Андрей Зюзин (1996 , 2-й номер, «Сан-Хосе») и Виталий Вишневский (1998, 5-й номер, «Анахайм»).

18-летний игрок в минувшем сезоне провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за « ».

Также сыграл 29 матчей за молодежную команду ярославцев и набрал 10 (1+9) очков при полезности «+22». В 10 играх плей-офф добавил еще 6 (2+4) баллов.