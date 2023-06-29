«Филадельфия» взяла Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ. 8-й выбор был у «Вашингтона»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Иван Проворов Сочи Герман Рубцов Матвей Мичков Хоккей

«Филадельфия» выбрала форварда Матвея Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ.

18-летний россиянин назывался одним из главных фаворитов драфта, но за последний год упал в рейтингах. 

Сообщалось, что выбрать Мичкова хотел «Вашингтон», располагавший общим 8-м выбором. 

«Флайерс» выбрали россиянина в 1-м раунде в 3-й раз в истории. В 2015 году клуб взял защитника Ивана Проворова под 7-м номером, в 2016-м – форварда Германа Рубцова под 22-м. 

В минувшем сезоне Мичков провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА и «Сочи», набрав 20 (9+11) очков. 

Также в его активе 12 матчей и 14 (10+4) очков за фарм-клуб питерцев – «СКА-Неву». Кроме того, игрок выступал за сборную «России 25» – 11 игр и 4 (1+3) балла. 

Контракт Мичкова со СКА действует до 2026 года. 

11 комментариев

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Stewee
Не знаю, чего у некоторых неготив от того, что в Филу попал. Ничем не хуже, чем те же Аризона и Монреаль. Да и в Вашингтоне делать нечего будет после ухода Сани.
А Фила как раз за 2-3 года, пока Мичков у Ромки батрачит, драфтанет еще несколько человечков, а там может что-то годное сложится.
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Vesperat96
Ответ Марсель Объелся
Честно говоря удивило, что Мичкову нужен переводчик, чтобы отвечать на такие простецкие вопросы
Ну если речь не поставлена, зачем сидеть и пытаться что-то ответить на английском, плюс фактор волнения еще играет.
+7
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+6
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Aviator92
Комментаторы порадовали. Сначала простебали Бриера, что он похож на молодого Пола МакКартни, а после оглашения выбора сказали, что МакКартни исполнил "Back in USSR"))
+2
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Павел Зарубин
Ответ Аморалинни
Флаерз походу взяли Мичкова только чтобы насолить Вашикам Карьера в НХЛ загублена не начавшись, Проворов подтвердит
Шутишь что ли, почему именно Вашингтону, они что такие прям принципиальные соперники?
+1
0
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Марсель Объелся
Честно говоря удивило, что Мичкову нужен переводчик, чтобы отвечать на такие простецкие вопросы
+2
-2
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владимир 73
Лучше бы конечно к нашим, в Вашингтон
+2
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Аморалинни
Флаерз походу взяли Мичкова только чтобы насолить Вашикам
Карьера в НХЛ загублена не начавшись, Проворов подтвердит
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Hola Hola
По виду Мичкова было похоже, что он был разочарован. Скорее всего в Вашингтон хотел. Хотя, может, он всегда такой.
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Art Ebosh
Ответ Aviator92
Комментаторы порадовали. Сначала простебали Бриера, что он похож на молодого Пола МакКартни, а после оглашения выбора сказали, что МакКартни исполнил "Back in USSR"))
Let it be
0
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