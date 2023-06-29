«Филадельфия» взяла Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ. 8-й выбор был у «Вашингтона»
«Филадельфия» выбрала форварда Матвея Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ.
18-летний россиянин назывался одним из главных фаворитов драфта, но за последний год упал в рейтингах.
Сообщалось, что выбрать Мичкова хотел «Вашингтон», располагавший общим 8-м выбором.
«Флайерс» выбрали россиянина в 1-м раунде в 3-й раз в истории. В 2015 году клуб взял защитника Ивана Проворова под 7-м номером, в 2016-м – форварда Германа Рубцова под 22-м.
В минувшем сезоне Мичков провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА и «Сочи», набрав 20 (9+11) очков.
Также в его активе 12 матчей и 14 (10+4) очков за фарм-клуб питерцев – «СКА-Неву». Кроме того, игрок выступал за сборную «России 25» – 11 игр и 4 (1+3) балла.
Контракт Мичкова со СКА действует до 2026 года.
А Фила как раз за 2-3 года, пока Мичков у Ромки батрачит, драфтанет еще несколько человечков, а там может что-то годное сложится.
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