Матвей Гуськов о стиле «Салавата»: «Козлов просит играть с короткими передачами, подходить вторым в помощь»

Теги Салават Юлаев контрольные матчи болельщики Виктор Козлов КХЛ Матвей Гуськов Хоккей

Матвей Гуськов подвел итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:2).

– Эмоции очень классные, спасибо болельщикам за поддержку. Хоть и предсезонная игра, болельщики были очень громкими.

– Удивились, что на товарищескую игру пришло столько болельщиков?

– Я знал, насколько классные болельщики в Уфе. Они гнали нас вперед, очень громко было с первых минут.

Насколько вам было важно так начать в дебютной игре за «Салават Юлаев»?

– Без разницы, предсезонка или официальные игры, надо выкладываться на все сто процентов, что я делал и буду делать. Каждый матч настраиваться как на самый важный.

– Как вам стиль уфимской команды?

– Виктор Николаевич Козлов просит играть с короткими передачами, подходить вторым в помощь. Считаю, что мы сегодня провели комбинационный хоккей, много передач.

– Показалось, что сильно упростили игру в третьем периоде.

– Не сказал бы, что игра как-то поменялась. Начали построже играть, счет был 3:2, но все равно старались играть в свой хоккей, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Гуськов.

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