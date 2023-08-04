Александр Кадейкин: «У СКА задача – взять Кубок Гагарина, здесь под это все заточено» 

Александр Кадейкин высказался о своем контракте со СКА.

Нападающий в мае вернулся в клуб из « ».

– Где уровень ответственности за результат выше – в «Салавате» или в СКА?

– Как сказать… Понятно, что нигде к тебе за ошибки и отсутствие результата снисходительно не отнесутся. Этого нигде не прощают.

У СКА каждый год задача – взять , здесь под это все заточено. Разница заключается именно в поставленных задачах. А уровень ответственности везде одинаковый.

– Контракт со СКА на два года – это именно то, чего ты и хотел?

– Срок контракта не особо принципиальный момент для меня. Я приехал в команду с идеей добиваться результата. А как оно сложится – посмотрим, – сказал нападающий СКА Кадейкин.