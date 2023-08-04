Александр Кадейкин: «У СКА задача – взять Кубок Гагарина, здесь под это все заточено»
Александр Кадейкин высказался о своем контракте со СКА.
Нападающий в мае вернулся в клуб из «Салавата Юлаева».
– Где уровень ответственности за результат выше – в «Салавате» или в СКА?
– Как сказать… Понятно, что нигде к тебе за ошибки и отсутствие результата снисходительно не отнесутся. Этого нигде не прощают.
У СКА каждый год задача – взять Кубок Гагарина, здесь под это все заточено. Разница заключается именно в поставленных задачах. А уровень ответственности везде одинаковый.
– Контракт со СКА на два года – это именно то, чего ты и хотел?
– Срок контракта не особо принципиальный момент для меня. Я приехал в команду с идеей добиваться результата. А как оно сложится – посмотрим, – сказал нападающий СКА Кадейкин.
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