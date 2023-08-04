Александр Кадейкин: «У СКА задача – взять Кубок Гагарина, здесь под это все заточено» 

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин высказался о своем контракте со СКА.

Нападающий в мае вернулся в клуб из «Салавата Юлаева».

– Где уровень ответственности за результат выше – в «Салавате» или в СКА?

– Как сказать… Понятно, что нигде к тебе за ошибки и отсутствие результата снисходительно не отнесутся. Этого нигде не прощают.

У СКА каждый год задача – взять Кубок Гагарина, здесь под это все заточено. Разница заключается именно в поставленных задачах. А уровень ответственности везде одинаковый.

– Контракт со СКА на два года – это именно то, чего ты и хотел?

– Срок контракта не особо принципиальный момент для меня. Я приехал в команду с идеей добиваться результата. А как оно сложится – посмотрим, – сказал нападающий СКА Кадейкин.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Симулянт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Убег ты Санек из СЮ в СКу в погоне за двумя зайцами, кубком и бабками. Посмотрим поймаешь - ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий