«Салават» показал неоново-зеленую предсезонную форму: «Такого яркого джерси еще никогда не было»

«Салават Юлаев» показал новую неоново-зеленую предсезонную форму.

Клуб опубликовал ролик, в котором нападающий Алексей Пустозеров предстал в роли химика.

«Уже 4 августа мы впервые выйдем в ней на лед на игру с «Нефтехимиком». Такого яркого джерси еще никогда не было.

Как мы получили такой цвет? Скорее смотрите видео. Над получением нового зеленого работал лучший химик страны», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»