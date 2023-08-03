«Салават» показал неоново-зеленую предсезонную форму: «Такого яркого джерси еще никогда не было»

Теги Салават Юлаев видео фото КХЛ игровая форма стиль Алексей Пустозеров Хоккей

«Салават Юлаев» показал новую неоново-зеленую предсезонную форму.

Клуб опубликовал ролик, в котором нападающий Алексей Пустозеров предстал в роли химика. 

«Уже 4 августа мы впервые выйдем в ней на лед на игру с «Нефтехимиком». Такого яркого джерси еще никогда не было.

Как мы получили такой цвет? Скорее смотрите видео. Над получением нового зеленого работал лучший химик страны», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

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10 комментариев

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мы в таких манишках в футбол играем ...уже давно
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Кислота!!!
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У Салавата в Евролиге бомбическая форма была.
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А джерси - точно "она"?
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Ваще 🔥 Огонь! Такой еще не где не было.👍
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мне не нравится
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форма у салавата всегда была красивая, в случае изменений формы, главное Зелёный цвет не уходил, это Башкирский цвет!!!! Республика Башкортостан Уфааааа, хоть в уфе час кого только нету, каких только нация нету и иностранцы! Мы по национальности Башкиры и в Башкортостане живём звучит очень хорошо и наш цвет Зелёный Спасибо форма красивая
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Форма — огонь!🔥Пустозёров — главный химик команды?🤔
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ну это всяко по интересней чем форма от зеленоголового дно-дизайнера у авангарда.
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Ответ Hudson_Hawk
Кислота!!!
круто.
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