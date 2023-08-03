Глава Ассоциации агентов КХЛ о натурализации: «Получить гражданство РФ не так просто, как кажется. Думаю, это будут единичные случаи»

Теги КХЛ Брендан Лайпсик натурализация Бреннан Менелл Виктор Меркулов Кэмерон Ли Хоккей

Виктор Меркулов высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли

«На наш взгляд, массового характера нет. На сегодняшний день только один случай, в перспективе обсуждается возможность еще двух.

Надо понаблюдать, как будет складываться ситуация, но, думаю, что это будут единичные случаи.

Здесь необходимо понимать, что получить российское гражданство не так просто, как кажется. И если тот или иной игрок его получит, то он становится гражданином нашей страны и будет обладать правами и нести обязанности на ряду с другими гражданами», – сказал президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ.

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