Уил о гражданстве РФ для Менелла: «Хорошая возможность для него играть в КХЛ как можно дольше. И это поможет О′Деллу вернуться, ждем его»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил лимит на легионеров натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Джордан Уил высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– Как в команде отнеслись к тому, что Бреннан Менелл получил российский паспорт?

– Мы все в команде его поддерживаем на 100%. Это хорошая возможность для него играть в КХЛ как можно дольше.

И это поможет Эрику [О′Деллу] вернуться, он был важной частью нашей команды, ждем его обратно, – сказал нападающий московского «Динамо» Уил.

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