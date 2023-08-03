Уил о гражданстве РФ для Менелла: «Хорошая возможность для него играть в КХЛ как можно дольше. И это поможет О′Деллу вернуться, ждем его»
Джордан Уил высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».
– Как в команде отнеслись к тому, что Бреннан Менелл получил российский паспорт?
– Мы все в команде его поддерживаем на 100%. Это хорошая возможность для него играть в КХЛ как можно дольше.
И это поможет Эрику [О′Деллу] вернуться, он был важной частью нашей команды, ждем его обратно, – сказал нападающий московского «Динамо» Уил.
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