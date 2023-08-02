Борис Миронов о натурализации: «Динамо» возмущает – придумали моду на «новых русских». Осталось Миронова выгнать – логичная точка по зачистке молодежи и создания преференций иноагентам»

Борис Миронов раскритиковал «Динамо» за натурализацию Бреннана Меннела.

– Новый лимит вступает в действие только с началом сезона, но в КХЛ уже поняли, как можно его обходить. Что думаете?

– Искренне недоумеваю. Некоторые клубы готовы пойти на любую хитрость – лишь бы потратить побольше на зарплаты иностранцев.

Ради чего все это делается, какую пользу приносит нашему хоккею? И больше всего возмущают действия «Динамо».

Во-первых, именно менеджмент москвичей придумал всю эту моду на «новых русских». Остальные уже смотрят и действуют по принципу «а если бело-голубым можно, то почему нам нельзя».

Но главное даже не в этом. Самое грустное, что в системе «Динамо» каждый год появляются талантливые юниоры. Но к уровню КХЛ их не подпускают.

Если бы в клубе захотели поработать на перспективу, через несколько лет могли бы превратиться в новую команду-династию. Которая была бы сильна единством клубных воспитанников и боролась бы за самые высокие места.

А что мы видим по факту? Одаренного Пьянова после классного сезона в МХЛ обменяли в Череповец. Новикову, который уже неплохо проявил себя в главной команде, «прикрыли» карьерный рост и выдавили в низшие американские лиги.

У Рашевского возникли проблемы, и ему пришлось летом тоже искать варианты ухода. Наконец, еще одного коренного динамовца, Зайцева, обменяли в «Спартак» на деньги. Которых хватит только на то, чтобы месяца четыре платить зарплату тому же Менеллу.

Осталось только моего однофамильца Андрея Миронова выгнать и отдать его контракт пятому легионеру. Вот это будет логичная точка процесса по зачистке молодежи и создания преференций иноагентам.

Хотя российские интересы требуют, чтобы все делалось наоборот. Московское «Динамо» торгует своим же кадровым будущим – и если все будут делать так же, наш хоккей ждет катастрофа.

Да, рынок не настолько богат, но в то же время, если брать легионеров из НХЛ и топ-уровня, каким, например, являлся Ягр (а не из АХЛ) или даже логично было бы развивать своих молодых ребят, больше им доверять, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.