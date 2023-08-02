Борис Миронов о натурализации: «Динамо» возмущает – придумали моду на «новых русских». Осталось Миронова выгнать – логичная точка по зачистке молодежи и создания преференций иноагентам»

Теги Борис Миронов КХЛ Динамо Андрей Миронов лимит на легионеров Политика натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Дмитрий Рашевский Хоккей

Борис Миронов раскритиковал «Динамо» за натурализацию Бреннана Меннела.

– Новый лимит вступает в действие только с началом сезона, но в КХЛ уже поняли, как можно его обходить. Что думаете?

– Искренне недоумеваю. Некоторые клубы готовы пойти на любую хитрость – лишь бы потратить побольше на зарплаты иностранцев.

Ради чего все это делается, какую пользу приносит нашему хоккею? И больше всего возмущают действия «Динамо».

Во-первых, именно менеджмент москвичей придумал всю эту моду на «новых русских». Остальные уже смотрят и действуют по принципу «а если бело-голубым можно, то почему нам нельзя».

Но главное даже не в этом. Самое грустное, что в системе «Динамо» каждый год появляются талантливые юниоры. Но к уровню КХЛ их не подпускают.

Если бы в клубе захотели поработать на перспективу, через несколько лет могли бы превратиться в новую команду-династию. Которая была бы сильна единством клубных воспитанников и боролась бы за самые высокие места.

А что мы видим по факту? Одаренного Пьянова после классного сезона в МХЛ обменяли в Череповец. Новикову, который уже неплохо проявил себя в главной команде, «прикрыли» карьерный рост и выдавили в низшие американские лиги.

У Рашевского возникли проблемы, и ему пришлось летом тоже искать варианты ухода. Наконец, еще одного коренного динамовца, Зайцева, обменяли в «Спартак» на деньги. Которых хватит только на то, чтобы месяца четыре платить зарплату тому же Менеллу.

Осталось только моего однофамильца Андрея Миронова выгнать и отдать его контракт пятому легионеру. Вот это будет логичная точка процесса по зачистке молодежи и создания преференций иноагентам.

Хотя российские интересы требуют, чтобы все делалось наоборот. Московское «Динамо» торгует своим же кадровым будущим – и если все будут делать так же, наш хоккей ждет катастрофа.

Да, рынок не настолько богат, но в то же время, если брать легионеров из НХЛ и топ-уровня, каким, например, являлся Ягр (а не из АХЛ) или даже логично было бы развивать своих молодых ребят, больше им доверять, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.

19 комментариев

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Вот вроде в НХЛ поиграл, мир посмотрел, а в голове совчина 🤦🏻‍♂️
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хозяев всея Руси то критиковать нельзя, им можно, у них система, они в ногу с Ху шагают....
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Когда всех лучших молодых скупает Питер что делать вот и находят разные лазейки!?Плюс еще всякого рода чиновники тренера тормозят тех у кого денег нет и пропихивают бездарей с деньгами.
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Абсолютно с ним не согласен... Начнём с того, что он много лет играл а НХЛ... И как не странно это звучит, но ему ни кто не слова не сказал, что он занимает чьё-то место!! Во-вторых у Малкина например тоже двойное гражданство!! В-третьих, ни кто не заставлял делать лемит на легионеров!! Дальше про своих воспитанников.. Этого уже давно нет в современном хоккее.. Всё играют где угодно, только не за родной клуб!! На памяти только Трактор Белоусова!! Вся молодёжь доросшая до взрослого хоккея всё равно разбежиться кто куда!! И он наверное забыл, что когда-то его теска Андрей Миронов тоже играл в НХЛ. И я думаю, что если бы у него там всё сложилось, в Динамо его точно не было бы!!!
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Ответ Machine Head
Но вообще клоунада полная. Это как бензин ослиной мочой разбавлять. Хоть я и болельщик Динамо и такой игрок нам нужен.
Дружище, рад за вас, но я не из клубных пристрастий это написал.
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Ответ Machine Head
В НХЛ нет лимита на легионеров. Все очень просто.
Я знаю. Не про это речь
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Меня больше поражает, как легко, как по заказу заряжает руководство страны, натурализовать кого то. В нхл такое представить сложно. Тут не в Динамо вопрос. Гражданство обесценивают такими моментами
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Shamarin давай напрягись , а то что -то слабовато . 🤣🤣🤣
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Ответ Machine Head
Да я понял . Мы с вами общались уже . Я ник-нейм сменил . Старый был Кеша . У вас всегда взвешенные комментарии.
Понял) но критикуйте, если заслужил) правда. Кеш, зачем сменил? Но видимо, так нужно
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Каждый видит ситуацию со своей колокольни, но ты Борис не прав!
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Смотрю кхл, чтобы посмотреть на мастеров
Если молодые не тянут пусть в мхл играют
В лиге куча ребят 17-20 лет, которые играют без авансов, а просто потому что созрели и готовы
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Ответ Dundee
Я знаю. Не про это речь
Но вообще клоунада полная. Это как бензин ослиной мочой разбавлять. Хоть я и болельщик Динамо и такой игрок нам нужен.
+1
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Ответ Dundee
Дружище, рад за вас, но я не из клубных пристрастий это написал.
Да я понял . Мы с вами общались уже . Я ник-нейм сменил . Старый был Кеша . У вас всегда взвешенные комментарии.
+1
-1
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Выдать малиновые пиджаки!!!
0
0
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Ответ Dundee
Дружище, рад за вас, но я не из клубных пристрастий это написал.
Не обращайте внимания на мои минусы . Это адепты ска стараются . Я их просто потом удаляю , как туалетную бумагу в унитаз ))).
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Ответ Machine Head
Не обращайте внимания на мои минусы . Это адепты ска стараются . Я их просто потом удаляю , как туалетную бумагу в унитаз ))).
Я здесь очень давно. И +-, для меня ключевого значения не имеет. Здесь ведь важно выражать свою мысль, мнение и лично мне, без разницы на этот критерий. Я уважаю общество, но изменять себе не нужно.
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Ответ Dundee
Меня больше поражает, как легко, как по заказу заряжает руководство страны, натурализовать кого то. В нхл такое представить сложно. Тут не в Динамо вопрос. Гражданство обесценивают такими моментами
Ты всё правельно сказал, гражданство как путевка, у нас сенаторы законопроекты вносят о лишение гражданства по рождению, что противоречит конституции, дать забрать раз плюнуть, СРАМОТА, как индейцы...
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