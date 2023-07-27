Роман Ротенберг: «Как подчеркивает президент, сейчас – время возможностей. У Африки огромный потенциал, там могут появиться производства инвентаря»
Роман Ротенберг считает, что в Африке могут появиться производства спортивной продукции.
Сегодня, 27 июля, Ротенберг выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки».
«Что касается наших связей с Африкой, хочу отметить, что спорт – системообразующее явление. Он помогает продвигать культуру, укреплять экономические и дипломатические связи, генерирует доходы и прибыль.
Мы смотрим на развитие комплексно – как на международное сотрудничество в сфере технологий, бизнеса, создания инфраструктуры и, конечно, совершенствования детского спорта, образования.
Как подчеркивает президент нашей страны, сейчас – время возможностей. Новые возможности открываются и в мире хоккея. У Африки огромный производственный потенциал, там могут появиться качественные совместные с Россией производства инвентаря и другой спортивной продукции.
Сегодня мы сделали первый шаг на крепкий мост дружбы, впереди длинная дорога и много труда», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.
Одни приближены к престолу"
А. С. Пушкин.
Ангел хоккейный мой!
Знаю, сейчас на пальме
Рядом с тобой другой
Дарит тебе подарки
Розы и нитки бус
И гордый сын пигмеев
И друг степей зулус...
Нет льда, нет проблем!
Вся Африка фанатеет от хоккея, просто никто не додумался это измерить. Хорошо, что у нас есть Роман.