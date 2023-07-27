Роман Ротенберг: «Как подчеркивает президент, сейчас – время возможностей. У Африки огромный потенциал, там могут появиться производства инвентаря»

Теги СКА ФХР бизнес Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг игровая форма Политика детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг считает, что в Африке могут появиться производства спортивной продукции.

Сегодня, 27 июля, Ротенберг выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки».

«Что касается наших связей с Африкой, хочу отметить, что спорт – системообразующее явление. Он помогает продвигать культуру, укреплять экономические и дипломатические связи, генерирует доходы и прибыль.

Мы смотрим на развитие комплексно – как на международное сотрудничество в сфере технологий, бизнеса, создания инфраструктуры и, конечно, совершенствования детского спорта, образования.

Как подчеркивает президент нашей страны, сейчас – время возможностей. Новые возможности открываются и в мире хоккея. У Африки огромный производственный потенциал, там могут появиться качественные совместные с Россией производства инвентаря и другой спортивной продукции.

Сегодня мы сделали первый шаг на крепкий мост дружбы, впереди длинная дорога и много труда», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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22 комментария

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Роман
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почему возможности начались только после 24го февраля?почему раньше этих возможностей не было?может потому что была труба с газом в Европу?
+22
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Назар Игорь
"Беда стране где раб и льстец
Одни приближены к престолу"
А. С. Пушкин.
+14
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Renki
Милая Ротенберга,
Ангел хоккейный мой!
Знаю, сейчас на пальме
Рядом с тобой другой
Дарит тебе подарки
Розы и нитки бус
И гордый сын пигмеев
И друг степей зулус...
+9
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Ебздрогыч
Не хочется расстраивать Рому, но для экономического взаимовыгодного сотрудничества нам нечего предложить Африке и взять с нее. Африканские страны ждут от нас только денег за видимость поддержки или хотя бы нейтралитет. А то, о чем он говорит, давно и вовсю в Африке реализует Китай и западные страны.
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Bartez1986
эту финскую нейросеть сегодня по ходу будет не остановить
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Aleksandr_
Ну где как не в Африке производить инвентарь для ХОККЕЯ?! Вы здесь то хоть что-то создать можете, бездари-пустословы?
+5
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Daishi
Говорун должен личным примером показать наладку связей и отправиться куда-нибудь поглубже в Африку. Самые красивые боевики и лучшие спа-курорты Сомали и Судана ждут талантище Романа!))
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Kabardinka
Со льдом в Африке проблем нет.
Нет льда, нет проблем!
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алексей абольник
Ответ Ебздрогыч
Не хочется расстраивать Рому, но для экономического взаимовыгодного сотрудничества нам нечего предложить Африке и взять с нее. Африканские страны ждут от нас только денег за видимость поддержки или хотя бы нейтралитет. А то, о чем он говорит, давно и вовсю в Африке реализует Китай и западные страны.
А как же выставочные матчи сборной 26+ или выездная игра КХЛ Ска- Сочи?
Вся Африка фанатеет от хоккея, просто никто не додумался это измерить. Хорошо, что у нас есть Роман.
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sava k
Лук, стрелы, копья сделают, без сомненья.
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Beloded2007
В КХЛ принят новый клуб "Сомали Пайрэтс"
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Лужин
Уж и не знал как приплести хоккей к встрече с африканцами. Говорить о перспективах развития хоккея в Африке видимо постеснялся, пришлось про инвентарь выдумывать.
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Алексей Тарлыков
Даёшь сомалийскую команду в КХЛ!
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Nikola Shell
У Африки воровать можно вот это точно, а на счёт другого сомневаюсь
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319-marianna
Ждём хоккеистов СКА в шлемах из пробкового дерева.
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sabur
Дали чтоли им всем листовки. Кто про Африку не скажет сегодня, тому 10 плетей
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m.scaline
может в России производства появятся новые?
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Сергей Орлов
Твой президент – спятивший дурак.
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Dr. J 24
из бамбука?
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Андрей Рязанов
Ждём зимнюю классику на льду озера Чад.
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Дэннис Молинарев
Так то да, надо следующую суперсерию Роману с его сборной со странами Африки организовать
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