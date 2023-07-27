Роман Ротенберг: «Как подчеркивает президент, сейчас – время возможностей. У Африки огромный потенциал, там могут появиться производства инвентаря»

Роман Ротенберг считает, что в Африке могут появиться производства спортивной продукции.

Сегодня, 27 июля, Ротенберг выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки».

«Что касается наших связей с Африкой, хочу отметить, что спорт – системообразующее явление. Он помогает продвигать культуру, укреплять экономические и дипломатические связи, генерирует доходы и прибыль.

Мы смотрим на развитие комплексно – как на международное сотрудничество в сфере технологий, бизнеса, создания инфраструктуры и, конечно, совершенствования детского спорта, образования.

Как подчеркивает президент нашей страны, сейчас – время возможностей. Новые возможности открываются и в мире хоккея. У Африки огромный производственный потенциал, там могут появиться качественные совместные с Россией производства инвентаря и другой спортивной продукции.

Сегодня мы сделали первый шаг на крепкий мост дружбы, впереди длинная дорога и много труда», – написал первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.