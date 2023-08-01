Арбитраж присудил Сваймену контракт на год и 3,475 млн долларов. «Бостон» предлагал 2 млн

Теги Бостон НХЛ Эллиотт Фридман Джереми Сваймен Хоккей

Арбитраж присудил Джереми Сваймену контракт на год с зарплатой 3,475 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее сообщалось, что «Бостон» предлагал вратарю 2 млн долларов, а Сваймен запрашивал 4,8 млн.

По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.

Сваймен провел в НХЛ 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.

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2 комментария

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progexpnn1
В арбитраже похоже знали сколько у Бостона места под потолком. И контракт, который присудили Сваймену, как раз вписался под потолок.
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Michael 1994
Будет стартером через пару лет
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