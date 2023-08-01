Арбитраж присудил Сваймену контракт на год и 3,475 млн долларов. «Бостон» предлагал 2 млн

Арбитраж присудил Джереми Сваймену контракт на год с зарплатой 3,475 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер .

Ранее сообщалось, что « » предлагал вратарю 2 млн долларов, а Сваймен запрашивал 4,8 млн.

По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.

провел в 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.