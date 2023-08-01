Арбитраж присудил Сваймену контракт на год и 3,475 млн долларов. «Бостон» предлагал 2 млн
Арбитраж присудил Джереми Сваймену контракт на год с зарплатой 3,475 млн долларов.
Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее сообщалось, что «Бостон» предлагал вратарю 2 млн долларов, а Сваймен запрашивал 4,8 млн.
По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.
Сваймен провел в НХЛ 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.
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