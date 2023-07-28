Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон. «Бостон» предлагает 2 млн

Теги Бостон НХЛ Эллиотт Фридман Джереми Сваймен деньги Хоккей

Джереми Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон в «Бостоне».

Ранее вратарь обратился в арбитраж для разрешения спора.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Бостон» предложил игроку соглашение с окладом 2 млн долларов в год. 

Арбитраж должен состояться 30 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.

Сваймен провел в НХЛ 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.

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4 комментария

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futбольчик
грабёж со стороны бостона
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Serge Vendino
Ну 4.8 - это явно перебор. Бэкапу такой контракт никто не выпишет.
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Костя Кот
два - мало, 4,8 - много
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monah
Ответ Костя Кот
два - мало, 4,8 - много
На 3,4 сойдутся :)
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