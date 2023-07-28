Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон. «Бостон» предлагает 2 млн
Джереми Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон в «Бостоне».
Ранее вратарь обратился в арбитраж для разрешения спора.
Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Бостон» предложил игроку соглашение с окладом 2 млн долларов в год.
Арбитраж должен состояться 30 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.
По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.
Сваймен провел в НХЛ 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.
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