Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон. «Бостон» предлагает 2 млн

Джереми Сваймен хочет зарабатывать 4,8 млн долларов за сезон в «Бостоне».

Ранее вратарь обратился в арбитраж для разрешения спора.

Как сообщает инсайдер , « » предложил игроку соглашение с окладом 2 млн долларов в год.

Арбитраж должен состояться 30 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту вратарь получал 925 тысяч долларов в год.

провел в 37 матчей в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 92% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В его активе также 2 игры в плей-офф.