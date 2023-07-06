Самсонов, Торопченко, Сваймен, Данн и еще 18 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

22 игрока , находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате.

Арбитражные слушания будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.

Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

« »: ф.

« »: ф. Джек Макбэйн

« »: ф. , з. , в.

« »: ф. Филипп Курашев

« »: ф. Росс Колтон

«Эдмонтон»: ф. Райан Маклауд

«Миннесота»: ф. Брэндон Дьюхэйм, в. Филип Густавссон

«Рейнджерс»: з. Брэндон Скэнлин

«Филадельфия»: ф. Ноа Кэйтс

«Питтсбург»: ф. Дрю О’Коннор

«Сиэтл»: з. Уилл Борген, з. Винс Данн, з. Кэйл Флери

«Сент-Луис»: ф. Алексей Торопченко

«Тампа»: ф. Таннер Жанно

«Торонто»: в. Илья Самсонов

«Вегас»: ф. Бретт Хауден

«Виннипег»: ф. Морган Баррон, ф. Габриэль Виларди