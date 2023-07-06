Самсонов, Торопченко, Сваймен, Данн и еще 18 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате
22 игрока НХЛ, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате.
Арбитражные слушания будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.
При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.
Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.
«Анахайм»: ф. Трой Терри
«Аризона»: ф. Джек Макбэйн
«Бостон»: ф. Трент Фредерик, з. Иэн Митчелл, в. Джереми Сваймен
«Чикаго»: ф. Филипп Курашев
«Колорадо»: ф. Росс Колтон
«Эдмонтон»: ф. Райан Маклауд
«Миннесота»: ф. Брэндон Дьюхэйм, в. Филип Густавссон
«Рейнджерс»: з. Брэндон Скэнлин
«Филадельфия»: ф. Ноа Кэйтс
«Питтсбург»: ф. Дрю О’Коннор
«Сиэтл»: з. Уилл Борген, з. Винс Данн, з. Кэйл Флери
«Сент-Луис»: ф. Алексей Торопченко
«Тампа»: ф. Таннер Жанно
«Торонто»: в. Илья Самсонов
«Вегас»: ф. Бретт Хауден
«Виннипег»: ф. Морган Баррон, ф. Габриэль Виларди
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