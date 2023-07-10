Слушание Торопченко по зарплате в арбитраже назначено на 20 июля, Самсонова – на 21 июля, Данна и Жанно – на 24 июля
Определены даты слушаний хоккеистов НХЛ в арбитраже по зарплатам.
Ранее игроки, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате.
При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.
Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.
20 июля
Филипп Курашев («Чикаго»);
Брэндон Дьюхэйм («Миннесота»);
Алексей Торопченко («Сент-Луис»);
21 июля
Илья Самсонов («Торонто»);
24 июля
Бретт Хауден («Вегас»);
Винс Данн («Сиэтл»);
Таннер Жанно («Тампа»);
26 июля
Иэн Митчелл («Бостон»);
27 июля
Росс Колтон («Колорадо»);
28 июля
Габриэль Виларди («Виннипег»);
30 июля
Джереми Сваймен («Бостон»);
Джек Макбэйн («Аризона»);
1 августа
Трент Фредерик («Бостон»);
2 августа
Морган Баррон («Виннипег»);
Трой Терри («Анахайм»);
4 августа
Райан Маклауд («Эдмонтон»);
Брэндон Скэнлин («Рейнджерс»);
Филип Густавссон («Миннесота»)
Дрю О’Коннор («Питтсбург»).
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