Слушание Торопченко по зарплате в арбитраже назначено на 20 июля, Самсонова – на 21 июля, Данна и Жанно – на 24 июля

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Сент-Луис Чикаго Миннесота Колорадо Анахайм Аризона НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Илья Самсонов Трой Терри Бретт Хауден Винс Данн Филип Густавссон Филипп Курашев Джереми Сваймен Трент Фредерик Джек Макбэйн Габриэль Виларди Иэн Митчелл Алексей Торопченко Райан Маклауд Дрю О'Коннор Морган Баррон Росс Колтон Таннер Жанно Брэндон Дьюхэйм Брэндон Скэнлин Хоккей

Определены даты слушаний хоккеистов НХЛ в арбитраже по зарплатам.

Ранее игроки, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.

Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.

20 июля

Филипп КурашевЧикаго»);

Брэндон Дьюхэйм («Миннесота»);

Алексей ТоропченкоСент-Луис»);

21 июля

Илья СамсоновТоронто»);

24 июля

Бретт ХауденВегас»);

Винс Данн («Сиэтл»);

Таннер Жанно («Тампа»);

26 июля

Иэн Митчелл («Бостон»);

27 июля

Росс Колтон («Колорадо»);

28 июля

Габриэль Виларди («Виннипег»);

30 июля

Джереми Сваймен («Бостон»);

Джек Макбэйн («Аризона»);

1 августа

Трент Фредерик («Бостон»);

2 августа

Морган Баррон («Виннипег»);

Трой Терри («Анахайм»);

4 августа

Райан Маклауд («Эдмонтон»);

Брэндон Скэнлин («Рейнджерс»);

Филип Густавссон («Миннесота»)

Дрю О’Коннор («Питтсбург»).

1 комментарий

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Эдуард Элверс
Скэнлин то что тут делает? Зачем он вообще нужен Рейнджерс?
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