Слушание Торопченко по зарплате в арбитраже назначено на 20 июля, Самсонова – на 21 июля, Данна и Жанно – на 24 июля

Определены даты слушаний хоккеистов НХЛ в арбитраже по зарплатам.

Ранее игроки, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.

Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.

20 июля

(« »);

(«Миннесота»);

(« »);

21 июля

(« »);

24 июля

(« »);

Винс Данн («Сиэтл»);

Таннер Жанно (« »);

26 июля

Иэн Митчелл («Бостон»);

27 июля

Росс Колтон («Колорадо»);

28 июля

Габриэль Виларди («Виннипег»);

30 июля

Джереми Сваймен («Бостон»);

Джек Макбэйн («Аризона»);

1 августа

Трент Фредерик («Бостон»);

2 августа

Морган Баррон («Виннипег»);

Трой Терри («Анахайм»);

4 августа

Райан Маклауд («Эдмонтон»);

Брэндон Скэнлин («Рейнджерс»);

Филип Густавссон («Миннесота»)

Дрю О’Коннор («Питтсбург»).