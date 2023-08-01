Михаил Сергачев: «Я не Задоров, который за 15 тысяч долларов покупает костюмы в обтяжечку. Шью у портного из Монреаля по адекватной цене»

Теги Тампа-Бэй Калгари НХЛ Алекс Киллорн Никита Задоров Михаил Сергачев стиль Хоккей

Михаил Сергачев высказался об обтягивающих костюмах Никиты Задорова.

– В НХЛ на каждый матч игроки приезжают в костюмах. Вы шьете свои у одного портного?

– Шью у одного портного из Монреаля, нас с ним познакомил Киллорн. Он каждый год прилетает к нам в Тампу, берет мерки, после можно ему заказать любой костюм, он сделает идеально под твой размер.

У меня есть голубой костюм, я позаимствовал идею у Дэниела Крейга. Он был на одном мероприятии в голубом костюме с черными пуговицами. Посмотрел на него и себе заказал такой же двубортный пиджак и брюки.

Мой портной за три-четыре недели делает костюм из итальянской ткани, еще и по адекватной цене. Я не Задоров, который за 15 тысяч долларов покупает себе костюмы в обтяжечку. Я немного попроще человек, – сказал защитник «Тампы», смеясь.

Задоров считает, что его обтягивающие костюмы критикуют канадские и американские «колхозники»: «Американец берет костюм на два размера больше»

Сергачев о моде: «Нравится стиль Balenciaga, оверсайз. Я фанат Хэмилтона, он большой модник, сделал крутую коллаборацию с Мураками. Хочется дорасти до этого уровня»

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1 комментарий

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Tima_Milan
Я немного попроще человек, в Ашане затариваюсь – сказал защитник «Тампы», смеясь.
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