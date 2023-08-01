Сергачев о моде: «Нравится стиль Balenciaga, оверсайз. Я фанат Хэмилтона, он большой модник, сделал крутую коллаборацию с Мураками. Хочется дорасти до этого уровня»

Теги Льюис Хэмилтон Тампа-Бэй бизнес НХЛ Михаил Сергачев стиль Хоккей

Михаил Сергачев рассказал о своей любви к моде и стилю.

– Ваша жена рассказывала в соцсетях, что вы большой модник, можете гоняться за лимитированными коллекциями. Откуда у вас это?

– Мне кажется, она преувеличила. Если я не могу купить вещь, то не буду за ней гоняться. У меня пару раз это было, но больше такое не интересует.

Что касается любви к моде и стилю, то я постепенно стал понимать, что мы, хоккеисты, всегда на виду. Хочется выглядеть прилично, интересно завлекать в спорт людей не только своей игрой, но и чем-то еще.

Стильно – это ведь не только вечная классика и костюмы, стритстайл – это что-то новое и интересное. Мне нравится стиль Balenciaga, оверсайз.

Как-то ходил на съемку, меня там так прикольно одели, и я подумал: «Почему я не могу такую одежду носить каждый день?» Мы нашли стилиста, пообщались, до сих пор с ней работаем. Она мне скидывает интересные коллекции, интересные луки людей, я кем-то вдохновляюсь и отправляю ей.

В будущем хотел бы сделать коллаборацию с каким-нибудь модным брендом. Я фанат Льюиса Хэмилтона, он большой модник, сделал крутую коллаборацию с Такаси Мураками, у него есть свой классный бренд. Хочется дорасти до этого уровня, – сказал защитник «Тампы».

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9 комментариев

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Великий Алонсо
Колхоз-стайл короче
+13
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k.vlad
ну епт нашли у кого спросить..... , )))
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fantazer812
Ответ sd4fmwrvz8
Лучше в хоккей играй модник , не о том думки
Двухкратный обладатель кубка Стэнли думаю имеет право о таком думать))
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Volodya_A
Только я неправильно прочитал "му#аками"?
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