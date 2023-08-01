Сергачев о моде: «Нравится стиль Balenciaga, оверсайз. Я фанат Хэмилтона, он большой модник, сделал крутую коллаборацию с Мураками. Хочется дорасти до этого уровня»

Михаил Сергачев рассказал о своей любви к моде и стилю.

– Ваша жена рассказывала в соцсетях, что вы большой модник, можете гоняться за лимитированными коллекциями. Откуда у вас это?

– Мне кажется, она преувеличила. Если я не могу купить вещь, то не буду за ней гоняться. У меня пару раз это было, но больше такое не интересует.

Что касается любви к моде и стилю, то я постепенно стал понимать, что мы, хоккеисты, всегда на виду. Хочется выглядеть прилично, интересно завлекать в спорт людей не только своей игрой, но и чем-то еще.

Стильно – это ведь не только вечная классика и костюмы, стритстайл – это что-то новое и интересное. Мне нравится стиль Balenciaga, оверсайз.

Как-то ходил на съемку, меня там так прикольно одели, и я подумал: «Почему я не могу такую одежду носить каждый день?» Мы нашли стилиста, пообщались, до сих пор с ней работаем. Она мне скидывает интересные коллекции, интересные луки людей, я кем-то вдохновляюсь и отправляю ей.

В будущем хотел бы сделать коллаборацию с каким-нибудь модным брендом. Я фанат Льюиса Хэмилтона, он большой модник, сделал крутую коллаборацию с Такаси Мураками, у него есть свой классный бренд. Хочется дорасти до этого уровня, – сказал защитник «Тампы».