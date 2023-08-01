Сергачев о тренировках в Швейцарии: «В «Давосе» бесплатно предоставили лед, зал. А в Москве нужно много платить»

Михаил Сергачев рассказал, почему решил готовиться к новому сезону в Швейцарии.

– Как возник вариант с тренировками в Швейцарии?

– Мы сюда приезжали еще с «Витязем», когда мне было лет 14-15. Были в Лейкербаде. Туда команды КХЛ ездили, и мы были на двухнедельных сборах. Мне очень понравилось: было и весело, и тяжело. Запомнил, что когда вернулись в Подольск, то были в отличной форме, перебегали, перебили и переиграли всех соперников.

В 2015 году в Люцерне и Цуге я был на юниорском чемпионате мира. Швейцария всегда нравилась как страна.

Мы выбрали Давос, потому что это самая высокая точка в стране, где есть хоккейная команда. Тут шикарная инфраструктура для тренировок, плюс клуб все мне предоставил бесплатно: лед, зал. Здесь много бросковых зон, тренажерные залы, два льда, можно кататься с командой U20, можно с главной.

В «Давосе» были очень заинтересованы в том, чтобы я приехал. Поэтому я здесь.

– С Джо Торнтоном в Давосе пересекались? Его сватают на пост спортивного директора клуба.

– Нет, он улетел в тот же день, когда я прилетал. Меня много кто про него спрашивал. У него в раздевалке есть отдельное место с именной табличкой. Поиграл один сезон, а уже легенда клуба.

Мне кажется, «Давосу» это выгодно – ассоциировать себя с такими легендами. Потом к ним охотнее игроки приезжают.

От себя могу сказать, что условия тут просто сумасшедшие. Плюс, что это в горах, хороший город. Я бы 100% еще раз сюда приехал.

– Ваши одноклубники Никита Кучеров и Андрей Василевский каждый год готовятся во Флориде, вы так делали только прошлым летом. Не нравится на жаре тренироваться?

– В Тампе вышел на улицу и сразу сел в машину, так что проблем нет. В выходные можно съездить порыбачить, позагорать. Да и жара не такая уж сильная – в районе «+35». Но я и не гуляю там по два часа на улице. Удобство Тампы в том, что нам дают бесплатный зал и лед, все наше, наша крутая новая тренировочная арена.

В Москве было неудобно, что каждый год разные катки, непонятное время. До тренировки ехать час-полтора, обратно два часа по пробкам. Тренироваться в Москве тяжело. Плюс деньги. В Тампе и Давосе, получается, я бесплатно тренируюсь, а в Москве нужно платить много денег, – сказал защитник «Тампы».