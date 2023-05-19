Задоров считает, что его обтягивающие костюмы критикуют канадские и американские «колхозники»: «Американец берет костюм на два размера больше»

Защитник «Калгари» Никита Задоров ответил на критику его обтягивающих костюмов.

– Почему-то очень многих бомбит от ваших обтягивающих костюмов и лоферов на голую ногу.

– Это канадские и американские колхозники. Спросите у любого итальянца, как американец носит костюм. Он вам ответит, что американец берет костюм на два размера больше.

Европейская мода – все равно европейская мода. Все должно сидеть идеально. У нас есть ребята в команде, им нормально, что у них костюм на три размера больше и висит как мешок.

Лоферы без носков. Ну да, лоферы нужно с носками, и сандалии с носками тоже надо. Не всем дано. Кому-то в ковбойских ботинках и шляпе нормально, – сказал Задоров.