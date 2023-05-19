Задоров считает, что его обтягивающие костюмы критикуют канадские и американские «колхозники»: «Американец берет костюм на два размера больше»
Защитник «Калгари» Никита Задоров ответил на критику его обтягивающих костюмов.
– Почему-то очень многих бомбит от ваших обтягивающих костюмов и лоферов на голую ногу.
– Это канадские и американские колхозники. Спросите у любого итальянца, как американец носит костюм. Он вам ответит, что американец берет костюм на два размера больше.
Европейская мода – все равно европейская мода. Все должно сидеть идеально. У нас есть ребята в команде, им нормально, что у них костюм на три размера больше и висит как мешок.
Лоферы без носков. Ну да, лоферы нужно с носками, и сандалии с носками тоже надо. Не всем дано. Кому-то в ковбойских ботинках и шляпе нормально, – сказал Задоров.
Или у тебя тоже костюм на 2 размера больше?)
Кто-нибудь напомнит ему, что он хоккеист?
P.S. Вот не помню я таких глупых речей от Овечкина, Дацюка, Фёдорова и других мастерюг. А этот... во всём чешет! Чё уж там - профи)))
Насчёт меня всё прозаичнее. У меня вообще нет костюма. Ну, то есть, есть, наверное, дома в Москве тот, в котором я на выпускной ходил в школе, но я его не видел очень давно. А на работу я как правило хожу в труселях и тапках, так как работаю в основном из дома.