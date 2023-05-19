Задоров считает, что его обтягивающие костюмы критикуют канадские и американские «колхозники»: «Американец берет костюм на два размера больше»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров стиль Хоккей

Защитник «Калгари» Никита Задоров ответил на критику его обтягивающих костюмов.

– Почему-то очень многих бомбит от ваших обтягивающих костюмов и лоферов на голую ногу.

– Это канадские и американские колхозники. Спросите у любого итальянца, как американец носит костюм. Он вам ответит, что американец берет костюм на два размера больше.

Европейская мода – все равно европейская мода. Все должно сидеть идеально. У нас есть ребята в команде, им нормально, что у них костюм на три размера больше и висит как мешок.

Лоферы без носков. Ну да, лоферы нужно с носками, и сандалии с носками тоже надо. Не всем дано. Кому-то в ковбойских ботинках и шляпе нормально, – сказал Задоров.

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33 комментария

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Jeff Lebowski
"Сначала мы обосрались, а потом я всех обосрал",- подвёл итог интервью Задоров.
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Jeff Lebowski
Ответ hockeydad
Задоров интересен как человек, очень кайфовый парняга. Не зря его чиклетсы приглашали к себе, уж они кого попало к себе не позовут. По-моему единственный наш игрок, который был у них.
Мне кажется, мозгов бы ему прикупить не мешало. Но могу ошибаться : возможно, и так сойдёт :-)
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кракадил
Модный приговор с Никитой Задоровым
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svft
что делает эта ...... новость на нашем ....... сайте?!
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Jeff Lebowski
Ответ iron_m
А чего добился ты, чтобы судить о мозгах незнакомого тебе человека? Не, ну просто интересно, с каким величием мы тут имеем честь.
Дорогой мой человек, тыкать мне не надо, и я вам всё расскажу. Я высказал своё мнение на основании той информации о сабже, которой обладаю. Как свободный человек, я всякий раз высказываю своё мнение, когда у меня есть такая потребность. Я так понимаю, вас возмутил именно сам факт наличия собственного мнения у неизвестного вам человека? Поверьте, почти нигде в мире это не преступление. Вы тоже можете попробовать. Только сперва убедитесь, что вас не слышат соседи или коллеги, лол.
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Denali
Ну так-то он прав конечно, в массе со стилем там беда.
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Конифеев
И шлёпанцы тоже с носками :)
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Jeff Lebowski
Ответ iron_m
На вопрос не ответил. Как обычно. Хорошо, не буду тыкать, буду выкать. Вы не свободный человек, вы Что-то Маниакально Озабоченное, аббревиатуру сами сложите или подсказать?
На вопрос, чего я добился в жизни, не ответил? Я польщён. В школе у меня неплохо получалось по физике и математике, участвовал и иногда даже занимал призовые места на всяких олимпиадах для задротов. Мечтал заниматься физикой. Поступил на Физтех и закончил его. Уехал в Штаты в магистратуру, но не на физику, а на Electrical Engineering. Потом аспирантура. Разрабатываю оптические дачики - image sensors. Это очень увлекательно, но это прикладная наука, скажем так. Если резюмировать: Нобелевскую Премию не получил и не получу, но я не жалею.
+6
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+4
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Аморалинни
Ответ Jeff Lebowski
На вопрос, чего я добился в жизни, не ответил? Я польщён. В школе у меня неплохо получалось по физике и математике, участвовал и иногда даже занимал призовые места на всяких олимпиадах для задротов. Мечтал заниматься физикой. Поступил на Физтех и закончил его. Уехал в Штаты в магистратуру, но не на физику, а на Electrical Engineering. Потом аспирантура. Разрабатываю оптические дачики - image sensors. Это очень увлекательно, но это прикладная наука, скажем так. Если резюмировать: Нобелевскую Премию не получил и не получу, но я не жалею.
Ох уж эти "американцы", которые не могут без российских ресурсов
+7
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Leonid73
Видимо этот «правдоруб» в детско-юношеском возрасте задержался с размышлениями, а теперь его прорвало, да так, что будучи «дядькой», полез в «чужие монастыри».
+3
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Кино Музыка
Костюмы в обтяжку лучше не носить, конечно. Дело не в моде или традициях, мужчины в них представлены не в лучшем образе. Если речь именно о костюмах (брюки, пиджак).
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Wayne Gretzky 99
Ответ Jeff Lebowski
Спортсмен и без мозгов неплохо может прожить - вам ли не знать.
На мой взгляд, поводов для такой реакции он не дал. В целом, все правильно сказал.
Или у тебя тоже костюм на 2 размера больше?)
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Splin
сандалии с носками🤣🤣🤣🤣
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42mk@
И вообще, я преемник Юдашкина и Зайцева- добавил Никита.
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Евгений Исаев
ЗАДорова стало очень много... Поддержка ЛГБТ, отказ от приезда в Россию, какой-то "обсер". Теперь за моду и одежду топит. Дальше что? Кулинарное шоу? В мире животных? Stand Up?
Кто-нибудь напомнит ему, что он хоккеист?
P.S. Вот не помню я таких глупых речей от Овечкина, Дацюка, Фёдорова и других мастерюг. А этот... во всём чешет! Чё уж там - профи)))
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Jeff Lebowski
Ответ Wayne Gretzky 99
А ты ему свои одолжи.
Спортсмен и без мозгов неплохо может прожить - вам ли не знать.
+1
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Wayne Gretzky 99
Ответ Горыныч79
Ну, кстати, на югах народ часто носит сандалии именно с носками, потому что на голую ногу часто натирают, если много ходить.
В Анапе?
+1
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Горыныч79
Ответ Splin
сандалии с носками🤣🤣🤣🤣
Ну, кстати, на югах народ часто носит сандалии именно с носками, потому что на голую ногу часто натирают, если много ходить.
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Горыныч79
Ответ Wayne Gretzky 99
В Анапе?
Помнится, мы с друзьями и в Крыму отдыхали - и наши все сандали с носками носили :). Один я в неизменных кроссах :)).
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Jeff Lebowski
Ответ Конифеев
И шлёпанцы тоже с носками :)
I dig your style, bro!
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Jeff Lebowski
Ответ Wayne Gretzky 99
На мой взгляд, поводов для такой реакции он не дал. В целом, все правильно сказал. Или у тебя тоже костюм на 2 размера больше?)
У меня сложилось ощущение, что у Никиты язык работает в автономном режиме без вмешательства командного центра, находящегося 15 см выше, и поток его сознания выходит через рот в неотфильтрованном виде. Но с учётом рода деятельности Никиты я не вижу в этом большой проблемы.

Насчёт меня всё прозаичнее. У меня вообще нет костюма. Ну, то есть, есть, наверное, дома в Москве тот, в котором я на выпускной ходил в школе, но я его не видел очень давно. А на работу я как правило хожу в труселях и тапках, так как работаю в основном из дома.
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Wayne Gretzky 99
Ответ Jeff Lebowski
Мне кажется, мозгов бы ему прикупить не мешало. Но могу ошибаться : возможно, и так сойдёт :-)
А ты ему свои одолжи.
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Jeff Lebowski
Ответ hockeydad
Задоров интересен как человек, очень кайфовый парняга. Не зря его чиклетсы приглашали к себе, уж они кого попало к себе не позовут. По-моему единственный наш игрок, который был у них.
Паша, это ты?
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СержМиранэн
не колхозники , а фермеры и ковбои.
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Он чё, на ковбоев тут наехал? https://media.gettyimages.com/id/1373017483/photo/2022-navy-federal-credit-union-nhl-stadium-series-tampa-bay-lightning-v-nashville-predators.jpg?s=2048x2048&w=gi&k=20&c=_oasigk3yrQvwAPcMe6geGnOSHShCHZISGwxbjq8Kgk=
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