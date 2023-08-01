Кудашов о молодежи «Динамо»: «У команды светлое будущее. Они будут определяющими игроками. Но в конце концов уедут за океан, думаю»

Алексей Кудашов высказался о будущем молодых хоккеистов «Динамо».

– После смены вектора развития клуба и смещения акцента в пользу молодых игроков у вас устоялось мнение о том, вырастет ли новое поколение в игроков, на которых можно будет всерьез рассчитывать в будущем? Станут ли они ключевыми хоккеистами «Динамо»?

– Я уверен, что вырастет. Но урожая мы ожидаем чуть позже.

Именно те молодые ребята, в которых мы уверены. Мы знаем, что они на протяжении многих лет показывают высокие результаты на своих возрастных уровнях, только вливаются в основную команду.

У «Динамо» светлое будущее – в этом я не сомневаюсь.

– То есть вы считаете, что они станут определяющими игроками в «Динамо»?

– Они будут определяющими. Хотя, думаю, что в конце концов они уедут за океан, – сказал главный тренер « ».