Кудашов о молодежи «Динамо»: «У команды светлое будущее. Они будут определяющими игроками. Но в конце концов уедут за океан, думаю»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

Алексей Кудашов высказался о будущем молодых хоккеистов «Динамо».

– После смены вектора развития клуба и смещения акцента в пользу молодых игроков у вас устоялось мнение о том, вырастет ли новое поколение в игроков, на которых можно будет всерьез рассчитывать в будущем? Станут ли они ключевыми хоккеистами «Динамо»?

– Я уверен, что вырастет. Но урожая мы ожидаем чуть позже.

Именно те молодые ребята, в которых мы уверены. Мы знаем, что они на протяжении многих лет показывают высокие результаты на своих возрастных уровнях, только вливаются в основную команду.

У «Динамо» светлое будущее – в этом я не сомневаюсь.

– То есть вы считаете, что они станут определяющими игроками в «Динамо»?

– Они будут определяющими. Хотя, думаю, что в конце концов они уедут за океан, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Machine Head
А родному клубу отдать хоть немного они не хотят ? Я тоже за то , чтобы они выросли в больших мастеров , чтобы играли в лучших клубах НХЛ . Но хоть немного поиграть в Динамо на высшем уровне.
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