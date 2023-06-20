Гендиректор «Салавата»: «Хо-Сэнг пока не принял решения по продолжению карьеры в КХЛ»
Гендиректор «Салавата» сообщил, что Джош Хо-Сэнг еще не принял решения о своем будущем.
«Джош пока не принял никаких решений по продолжению своей карьеры в КХЛ. Пока он готовится к сезону и продолжает реабилитацию после известной травмы.
Конечно же, мы хотели, чтобы он играл у нас. В конечном итоге хотелось дать ему возможность сыграть полный сезон», – сказал Ринат Баширов.
Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за «Салават» Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
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