Гендиректор «Салавата»: «Хо-Сэнг пока не принял решения по продолжению карьеры в КХЛ»

Гендиректор «Салавата» сообщил, что Джош Хо-Сэнг еще не принял решения о своем будущем.

«Джош пока не принял никаких решений по продолжению своей карьеры в КХЛ. Пока он готовится к сезону и продолжает реабилитацию после известной травмы.

Конечно же, мы хотели, чтобы он играл у нас. В конечном итоге хотелось дать ему возможность сыграть полный сезон», – сказал .

Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за « » Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.