Овечкин сделал дубль и стал 2-й звездой матча с «Сан-Хосе». Капитан «Вашингтона» набрал 29 очков в 28 играх сезона НХЛ
Александр Овечкин стал второй звездой матча против «Сан-Хосе».
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (2+0) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:1).
Первой звездой стал форвард «Кэпиталс» Райан Леонард (2+2), третьей – вратарь команды Чарли Линдгрен (22 отраженных броска из 23).
В матче против «Шаркс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16:33 (3:42 – в большинстве).
После дубля на счету нападающего теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 29 (14+15) очков при полезности «плюс 10» в 28 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
