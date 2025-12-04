Овечкин сделал дубль и стал 2-й звездой матча с «Сан-Хосе». Капитан «Вашингтона» набрал 29 очков в 28 играх сезона НХЛ

Александр Овечкин стал второй звездой матча против «Сан-Хосе».

40-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин набрал 2 (2+0) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (7:1).

Первой звездой стал форвард «Кэпиталс» Райан Леонард (2+2), третьей – вратарь команды Чарли Линдгрен (22 отраженных броска из 23).

В матче против «Шаркс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16:33 (3:42 – в большинстве).

После дубля на счету нападающего теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 29 (14+15) очков при полезности «плюс 10» в 28 матчах чемпионата НХЛ .