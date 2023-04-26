Гендиректор «Салавата»: «С Хо-Сэнгом есть договоренность. Был долгий переговорный процесс, постарались учесть риски, которые произошли в сезоне»

Гендиректор «Салавата» подтвердил, что клуб согласовал новый контракт с Джошем Хо-Сэнгом.

«Конечно, выводы мы сделали. Ведем планомерную работу на трансферном рынке, не спешим, не тратим деньги. Совместно с тренерским штабом выработали мнение, где нам нужно усилиться, по конкретным фамилиям.

В результате работы, которая сейчас уже проводится, и о которой вы будете знать после 30 апреля, наверное, мы уже какую-то часть проблем решим. Мы рассчитываем, что у нас будет три ударных звена в следующем сезоне.

С Хо-Сэнгом у нас есть договоренность о продолжении сотрудничества. Был долгий переговорный процесс, мы постарались учесть риски, которые произошли в сезоне. Считаем, что условия контракта, которые мы согласовали, вполне приемлемы для обеих сторон.

Надеемся, что Джошуа принесет пользу команде», – сказал .

Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Бизнес Online»)