Кожевников о гендиректоре «Салавата» и постах в телеграме: «Был мазохизм какой-то. Только вредителю могла взбрести в голову идея с этим «цирком»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Кубок Гагарина интернет Александр Кожевников Ринат Баширов Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал гендиректора «Салавата» за посты в телеграме. 

Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов ведет канал под названием «Ярмарка меда». 

Клуб впервые с 2017 года проиграл серию первого раунда Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4, 2:3 в шестом матче).

«Веселили постоянные выступления в интернете руководства «Салавата». Мне кажется, там был какой-то мазохизм – болельщики ждут трансферов и определенности, а им отвечают странными посланиями и провокациями.

Так полился сплошной негатив, который отразился на всей команде. 

Мне кажется, только вредителю могла взбрести в голову идея с этим «цирком» в телеграме. Так что здесь еще один прокол менеджмента», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон!». Более 1500 комментариев оставили под постом гендиректора «Салавата» после вылета из плей-офф

«Обязательно победим в шестом матче». Гендиректор «Салавата» после 2-3 в серии с «Адмиралом»

2 комментария

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Ачиваков Марат
Сладок медок - то г - н Баширов? А нам болельщикам деготь.
+1
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Александр Невский
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mihany12
100% впервые согласен с Кожевниковым,
только видимо в этом случае это не только явный полный не профессионализм, популизм, «лапша на уши» и прочее, а банально «свои люди возле кормушки»….
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