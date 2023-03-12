Кожевников о гендиректоре «Салавата» и постах в телеграме: «Был мазохизм какой-то. Только вредителю могла взбрести в голову идея с этим «цирком»

раскритиковал гендиректора «Салавата» за посты в телеграме.

Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов ведет канал под названием «Ярмарка меда».

Клуб впервые с 2017 года проиграл серию первого раунда Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4, 2:3 в шестом матче).

«Веселили постоянные выступления в интернете руководства «Салавата». Мне кажется, там был какой-то мазохизм – болельщики ждут трансферов и определенности, а им отвечают странными посланиями и провокациями.

Так полился сплошной негатив, который отразился на всей команде.

Мне кажется, только вредителю могла взбрести в голову идея с этим «цирком» в телеграме. Так что здесь еще один прокол менеджмента», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон!». Более 1500 комментариев оставили под постом гендиректора «Салавата» после вылета из плей-офф

«Обязательно победим в шестом матче». Гендиректор «Салавата» после 2-3 в серии с «Адмиралом»