Ткачак о переломе грудины: «Рад, что пытался сыграть в 4-м матче с «Вегасом», но понимал, что я не в порядке. Было 12 нападающих лучше, чем я»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о полученной в финале Кубка Стэнли травме.

Нападающий «Флориды» получил повреждение по ходу третьего матча серии финала против «Вегаса».

Мэттью Ткачак принял участие в четвертой игре серии, но на пятую выйти не смог. После пятого матча стало известно, что форвард играл с переломом грудины.

«Рад, что смог попытаться сыграть в четвертом матче, но понимал, что я не в порядке. У нас в составе было еще 12 нападающих лучше, чем я.

Знал, что я не готов, но пытался выложиться полностью. Я могу высоко держать голову, зная, что сделал все возможное, чтобы попытаться играть.

Следующие несколько дней после третьей игры были довольно тяжелыми. Просто вставал и ложился в кровать. Все сыграли огромную роль, чтобы я сыграл в четвертом матче.

Мой брат был со мной, ему пришлось помочь мне одеться, чтобы прийти на арену. Я просил парней помочь завязать мне шнурки на коньках и надеть форму, они помогли мне во всем», – сказал Ткачак.

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