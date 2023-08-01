Бобровский о 140 минутах в игре с «Каролиной»: «Интересный опыт, хороший психологический тест. Это один из самых памятных матчей»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Бобровский рассказал о матче плей-офф НХЛ с «Каролиной» с 4 овертаймами.

«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (4-0). Российский вратарь отразил 63 броска из 65.

– Первый матч с «Каролиной» продолжался 140 минут. Какие ощущения испытывает вратарь, когда 80 минут подряд играет без права на ошибку?

– Интересный опыт. Интересные ощущения. Хороший психологический тест. Вратарь соперника в овертайме творил чудеса, и во многом благодаря ему овертайм продлился так долго.

– Помню, кто-то выложил ваше фото после овертайма с «Торонто», и вы там практически прозрачный. А сколько веса потеряли за ту игру с «Каролиной»?

– Я, если честно, не веду контроль за весом. За игру в среднем уходит от одного до трех килограммов.

– После таких игр приходишь в номер и падаешь без сил? Как просыпаться на следующий день, как вратарю восстанавливаться от таких матчей?

– Да, время на восстановление сократилось. Важно было принять правильные решения для оптимального отдыха. Мне понравилось, как я себя чувствовал во второй игре. Было ощущение, как будто первая игра продолжилась, и я сразу вошел в состояние потока, где все удобно и комфортно.

– Это был самый сложный матч в вашей карьере?

– Думаю, это один из самых памятных матчей в моей карьере, – сказал Бобровский.

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5 комментариев

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Семён Саркисов
140 минут это сумасшествие. И мое мнение, что стоит пересматривать формат овертаймом в плей офф. Когда игроки проводят за 2 матча за раз, это сильный удар по здоровью и форме а значит качеству хоккея в следующих матчах. И очень важно, что далеко не все зрители вывозят просмотр такого количества хоккея, не говори уже про детей и вечерне-ночное время.
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upuckuH
Ответ Семён Саркисов
140 минут это сумасшествие. И мое мнение, что стоит пересматривать формат овертаймом в плей офф. Когда игроки проводят за 2 матча за раз, это сильный удар по здоровью и форме а значит качеству хоккея в следующих матчах. И очень важно, что далеко не все зрители вывозят просмотр такого количества хоккея, не говори уже про детей и вечерне-ночное время.
в Питере как-то до 3 утра играли :D
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Tomas Nepotrebko
Ответ Домоседов
Странное правило играть ОТ до бесконечности. Если команды обе стоят, значит они будут играть, пока хоккеисты падать не будут, а для телевизионщиков это вообще ад. По-моему, правило 1 ОТ и буллиты - самое логичное.
тогда уж логичнее на 3*3 переходить
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Домоседов
Ответ Tomas Nepotrebko
тогда уж логичнее на 3*3 переходить
А зачем? Они только больше будут у ворот стоять. Каждый матч должен быть ограничен и иметь четкие временные рамки, не хочешь доводить до буллитов - играй здесь и сейчас, а не жди, что в 3 овертайме тебе улыбнется удача.
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