Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак получил перелом грудины по ходу финала с «Вегасом».

Форвард «Флориды» не сыграл в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (3:9, 1-4). 

Травму Ткачак получил еще в 3-й игре. Он принял участие в следующем матче, но был вынужден пропустить большую часть третьего периода. 

«Ему помогли надеть экипировку, он сам просто не мог. Кто-то завязал коньки, кто-то натянул свитер. И он вышел на лед.

Но на следующий день боль уже была такая, что вопрос о его участии в пятом матче не стоял. 

Наш план заключался в том, чтобы он вернулся на лед в 7-м матче, если бы боль успокоилась», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис

В 20 матчах плей-офф Мэттью набрал 24 (11+13) очка при полезности «+12» и 74 минутах штрафа. 

7 комментариев

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makarr24
лучший говнюк лиги на сегодня. без него Фло не Фло
+13
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+13
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dimpa
Мэттью респект! Настоящий лидер этой Флориды. Боец, настоящий мужчина.
+5
0
+5
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Амфитрион
Хорошо еще никто ему не хитанул в эту самую грудину в 4-м матче... Бррр
+3
0
+3
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Как дела на заводе
Только Вегас решил не ждать 7 матч ))
+1
0
+1
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dosatuy
А кто ему грудину сломал?
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Мистер Кафель
Стальной мужик, уже такой же великий как и Кейт.
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АРХАТ
Ответ makarr24
лучший говнюк лиги на сегодня. без него Фло не Фло
Забрал этот <титул> у Маршанда)
+1
-1
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