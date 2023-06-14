Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

Мэттью Ткачак получил перелом грудины по ходу финала с «Вегасом».

Форвард «Флориды» не сыграл в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (3:9, 1-4).

Травму Ткачак получил еще в 3-й игре. Он принял участие в следующем матче, но был вынужден пропустить большую часть третьего периода.

«Ему помогли надеть экипировку, он сам просто не мог. Кто-то завязал коньки, кто-то натянул свитер. И он вышел на лед.

Но на следующий день боль уже была такая, что вопрос о его участии в пятом матче не стоял.

Наш план заключался в том, чтобы он вернулся на лед в 7-м матче, если бы боль успокоилась», – сказал главный тренер «Пантерс» .

В 20 матчах плей-офф набрал 24 (11+13) очка при полезности «+12» и 74 минутах штрафа.