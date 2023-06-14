Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

Защитник «Флориды» Аарон Экблад играл в плей-офф с переломом ноги и двумя вывихами плеча.

Об этом сообщил главный тренер «Пантерс» после завершения финальной серии с «Вегасом» (1-4, 3:9 в пятой игре).

Кроме того, у 27-летнего канадца был разрыв косой мышцы живота. Перелом ноги был получен еще по ходу серии первого раунда против «Бостона».

Первый номер драфта НХЛ-2014 провел 20 матчей за «Пантерс» в плей-офф и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9», 20 минутах штрафа и 23:57 в среднем на льду.