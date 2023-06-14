Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Аарон Экблад Хоккей

Защитник «Флориды» Аарон Экблад играл в плей-офф с переломом ноги и двумя вывихами плеча.

Об этом сообщил главный тренер «Пантерс» Пол Морис после завершения финальной серии с «Вегасом» (1-4, 3:9 в пятой игре). 

Кроме того, у 27-летнего канадца был разрыв косой мышцы живота. Перелом ноги был получен еще по ходу серии первого раунда против «Бостона». 

Первый номер драфта НХЛ-2014 провел 20 матчей за «Пантерс» в плей-офф и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9», 20 минутах штрафа и 23:57 в среднем на льду. 

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14 комментариев

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Einfach Safari
Во время розыгрыша Кубка Стэнли справки принимаются только из морга...
+21
-1
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Ебздрогыч
Я бы при таких травмах лежал и орал от боли, а он играл, и играл много. Настоящий спортивный подвиг!
+16
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+16
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Амфитрион
Чего ж там суммарно у Ткачука, что его на решающий матч не выпустили...
+4
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+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Мужик!!! Уважение за такую самоотдачу
+1
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Амфитрион
Ответ Max Bochkov
Перелом грудины в третьей игре финала...
Ага, увидел в новостях
+1
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dimpa
Эхх...блад, мужчина!
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Safkzn
такой уж он плей-офф КС - беспощадный и жестокий
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Алексей Синяков
чë-то не очень верится, если честно
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Vanek1
Перелом ноги сильно сказано. Я когда ломал ногу ходить начал заново учиться через месяца 3, а тут скорее всего трещина какая нибудь.
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Krammark1971
И это не считая перебитого пальца,сломанного зуба,сотрясения мозга,поноса и звонка из банка о погашении кредита
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Амфитрион
Ответ Booligan
Передоз озверина. Радулов то же самое употребляет
Ну, в сегодняшнем матча озверин бы всей Флориде не помешал.
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Max Bochkov
Ответ Амфитрион
Чего ж там суммарно у Ткачука, что его на решающий матч не выпустили...
Перелом грудины в третьей игре финала...
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