Защитник «Флориды» Экблад пропустит начало тренировочного лагеря из-за операции на плече

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли НХЛ Аарон Экблад Хоккей

Аарон Экблад пропустит начало тренировочного лагеря НХЛ.

Защитник «Флориды» сообщил, что в межсезонье перенесет операцию на плече, из-за чего не сможет присоединиться к команде в начале тренировочного лагеря.

Аарон Экблад сообщил, что сломал ногу в начале серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона», но не знал, что она сломана до второго раунда против «Торонто».

Первый номер драфта НХЛ-2014 провел 20 матчей за «Пантерс» в плей-офф и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9», 20 минутах штрафа и 23:57 в среднем на льду.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий