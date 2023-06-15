Защитник «Флориды» Экблад пропустит начало тренировочного лагеря из-за операции на плече

Аарон Экблад пропустит начало тренировочного лагеря НХЛ.

Защитник «Флориды» сообщил, что в межсезонье перенесет операцию на плече, из-за чего не сможет присоединиться к команде в начале тренировочного лагеря.

сообщил, что сломал ногу в начале серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона», но не знал, что она сломана до второго раунда против «Торонто».

Первый номер драфта НХЛ-2014 провел 20 матчей за «Пантерс» в плей-офф и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9», 20 минутах штрафа и 23:57 в среднем на льду.