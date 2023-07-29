Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Я бы хотел, чтобы он приехал – будет хорошо с точки зрения шоу. Он может даже российское гражданство получить»

Теги Салават Юлаев Джош Хо-Сэнг натурализация Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Канадский хоккеист Джош Хо-Сэнг может вернуться в «Салават Юлаев».

Об этом рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов

– С Хо-Сэнгом тема уже закрыта?

– Нет, он может изменить свое решение и приехать. Сейчас он вообще думает над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру. В последних сообщениях он сказал, чтобы мы спокойно набирали легионеров, которых мы хотим, а он подождет.

Он может даже российское гражданство получить, мы предварительно уже написали президенту. Я бы хотел, чтобы он приехал, это как раз будет хорошо с точки зрения шоу, – сказал Баширов.

Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году. Из-за травмы он пропустил большую часть прошлого сезона и пока что не подписал соглашение с уфимским клубом на новый сезон.

Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили»

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