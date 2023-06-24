Кожевников назвал Хо-Сэнга худшим легионером сезона КХЛ: «Фрукт непонятный. Откуда он, зачем?»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Кожевников Джош Хо-Сэнг Хоккей

Александр Кожевников назвал Хо-Сэнга из «Салавата Юлаева» худшим легионером сезона КХЛ.

«Худший и слабейший легионер прошедшего сезона КХЛ? Вот этот уфимский с двойной фамилией... Хо-Сэнг. Вообще не понятно, как он здесь оказался. Потом он часто болел. Вообще фрукт непонятный. Откуда он, зачем, почему?

Не то, что я удивлялся, но было понятно, что парень не туда попал. Он не соответствует уровню КХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Gord Lane
Глаз алмаз у человека, по одной игре определил уровень ХоСэнга. Интересно Кожева знает, что по игровым характеристикам он очень напоминает Гусева. Уровень конечно не тот, пониже, но что то общее есть, катание, пас, мозги
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Urik_Mart
В Уфе виднее,надеюсь в новом сезоне он больше сможет сыграть))
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