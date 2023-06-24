Кожевников назвал Хо-Сэнга худшим легионером сезона КХЛ: «Фрукт непонятный. Откуда он, зачем?»

Александр Кожевников назвал Хо-Сэнга из «Салавата Юлаева» худшим легионером сезона КХЛ.

«Худший и слабейший легионер прошедшего сезона ? Вот этот уфимский с двойной фамилией... Хо- . Вообще не понятно, как он здесь оказался. Потом он часто болел. Вообще фрукт непонятный. Откуда он, зачем, почему?

Не то, что я удивлялся, но было понятно, что парень не туда попал. Он не соответствует уровню КХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.