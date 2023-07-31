Дементьев о натурализации игроков: «Не стал бы рассматривать это как лазейку – человек становится полноправным членом общества. Ущемлять права гражданина РФ – не лучшее занятие»

Теги Амур КХЛ Алексей Дементьев лимит на легионеров Кэмерон Ли Хоккей

Алексей Дементьев не считает натурализацию игроков лазейкой для обхода лимита на легионеров.

Сегодня защитник «Амура» Кэмерон Ли заявил о желании получить гражданство России. Ранее паспорт РФ получил Бреннан Менелл из «Динамо». 

– У каждого человека свой жизненный путь, и он принимает решения в соответствии со своими приоритетами. Кэмерон Ли достаточно долго прожил в России и имеет представление, как все обустроено, какие люди живут и какие условия созданы. Он понимает, что и налоговая нагрузка здесь совершенно иная, чем в Северной Америке. Поэтому получение очередным североамериканцем российского гражданства – это тенденция сегодняшнего дня.

– Кто-то считает, что КХЛ должна прикрывать эту лазейку. Вы как думаете?

– Я бы не стал рассматривать это как лазейку. Человек получает гражданство Российской Федерации и становится полноправным членом общества со всеми вытекающими из этого привилегиями. Ущемлять права гражданина РФ – не самое лучшее занятие согласно Конституции, – сказал хоккейный агент.

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