Дементьев о натурализации игроков: «Не стал бы рассматривать это как лазейку – человек становится полноправным членом общества. Ущемлять права гражданина РФ – не лучшее занятие»

Алексей Дементьев не считает натурализацию игроков лазейкой для обхода лимита на легионеров.

Сегодня защитник « » заявил о желании получить гражданство России. Ранее паспорт РФ получил Бреннан Менелл из «Динамо».

– У каждого человека свой жизненный путь, и он принимает решения в соответствии со своими приоритетами. Кэмерон Ли достаточно долго прожил в России и имеет представление, как все обустроено, какие люди живут и какие условия созданы. Он понимает, что и налоговая нагрузка здесь совершенно иная, чем в Северной Америке. Поэтому получение очередным североамериканцем российского гражданства – это тенденция сегодняшнего дня.

– Кто-то считает, что должна прикрывать эту лазейку. Вы как думаете?

– Я бы не стал рассматривать это как лазейку. Человек получает гражданство Российской Федерации и становится полноправным членом общества со всеми вытекающими из этого привилегиями. Ущемлять права гражданина РФ – не самое лучшее занятие согласно Конституции, – сказал хоккейный агент.