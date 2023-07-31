Защитник «Амура» Ли о СМИ: «В Америке пишут очень много негатива о России. Но когда я прилетел сюда, то убедился, что многое – неправда»

Теги Амур Жан-Себастьян Жигер КХЛ Политика Матч ТВ Кэмерон Ли Хоккей

Кэмерон Ли заявил, что в американских СМИ бывает много недостоверной информации о России.

Ранее канадский защитник «Амура» рассказал о желании получить гражданство РФ. 

– В нынешней ситуации в североамериканской прессе много негатива о России. Не смущает?

– Да, могу подтвердить, в Северной Америке, особенно это касается медиа, пишут очень много негатива. Как здесь все плохо, какие тут есть проблемы. Но когда я прилетел сюда, то сам убедился, что многое из этого – неправда. Русские – очень гостеприимные люди, тут много больших, красивых городов, многие проблемы выдуманы или преувеличены. Когда приезжаю в Канаду, стараюсь это объяснять – и друзьям, и во время каких-то интервью или подкастов.

– Готов к давлению в Канаде на тебя и родственников, когда люди прочитают о твоем решении?

– Знаешь, я всегда старался и стараюсь ограждать себя от любых негативных вещей, особенно от комментариев в интернете. Так что даже если что-то и будет, то меня это не побеспокоит.

– Твой дядя, легендарный вратарь Жан-Себастьян Жигер, в курсе решения?

– Нет, с ним я этот момент не обсуждал, – сказал Ли.

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