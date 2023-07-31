Агент защитника «Амура» Ли: «Кэм – необычный канадец. Он чувствует себя русским и хочет играть в Хабаровске»

Агент Кэмерона Ли прокомментировал желание своего клиента получить российское гражданство.

Канадский защитник « » заявил, что хочет получить гражданство РФ.

«Данная информация соответствует действительности. Нет, я не удивлен этим решением, потому что мы с обсуждали этот вопрос еще с января. Это была общая инициатива, то есть и мы с ним про это говорили. И в клубе спросили, интересно ли нам. Не считаю, что это обход лимита.

А в целом Кэм – необычный канадец, он по духу очень близок к нам, к россиянам. Он хочет играть в Хабаровске и чувствует себя русским. Мы взяли паузу, все вместе подумали, прежде всего Кэм, и он очень обрадовался, что у него есть такая возможность – получить российский паспорт. С лимитом это никак не связано. Я считаю, что Кэм – душа команды, он необычный североамериканец. Думаю, и менеджеры, и ребята по команде это видят, что он очень близкий нам по духу.

В нашем случае он не обходит лимит, то есть он планирует долго играть в России. По поводу других клубов, он никогда не говорил, что ему что-то не нравится в «Амуре», и он хочет куда-то перейти. Ему, наоборот, очень нравится в Хабаровске, он чувствует себя русским, он считает эту страну своей. Даже можете обратить внимание, когда вновь он прилетел, у себя в соцсети, в сторис выложил фотографию ледового дворца в Хабаровске и написал: «Рад вернуться на родину».

Я не знаю по поводу других иностранцев, но я вижу, что по человеческим, душевным качествам он очень близок ментально по духу именно к нам. То есть, я это говорю не для красного словца, это у меня, наверное, такой первый иностранец, который очень близок к нам.

Мне, как агенту, очень приятно, что он сделал этот выбор сам. Да, он спросил мое мнение, что я думаю по этому поводу. Я ему ответил, как и всем своим клиентам отвечаю, что в таких вопросах решение надо принимать самому. Вот то, что у тебя на сердце, то, что у тебя в душе, вот что первое тебе подсказывает, так и принимай решение.

Он выбрал сам такой вариант. И ребята в команде, в коллективе это видят, что он душа компании, открытый, готов играть в Хабаровске. Он не ищет каких-то там других вариантов – столицу, больших городов. Кэм очень приземленный человек – народный», – сказал агент Андрей Матвеев.