Агент защитника «Амура» Ли: «Кэм – необычный канадец. Он чувствует себя русским и хочет играть в Хабаровске»

Теги Амур КХЛ натурализация Кэмерон Ли Хоккей

Агент Кэмерона Ли прокомментировал желание своего клиента получить российское гражданство.

Канадский защитник «Амура» заявил, что хочет получить гражданство РФ. 

«Данная информация соответствует действительности. Нет, я не удивлен этим решением, потому что мы с Кэмероном обсуждали этот вопрос еще с января. Это была общая инициатива, то есть и мы с ним про это говорили. И в клубе спросили, интересно ли нам. Не считаю, что это обход лимита.

А в целом Кэм – необычный канадец, он по духу очень близок к нам, к россиянам. Он хочет играть в Хабаровске и чувствует себя русским. Мы взяли паузу, все вместе подумали, прежде всего Кэм, и он очень обрадовался, что у него есть такая возможность – получить российский паспорт. С лимитом это никак не связано. Я считаю, что Кэм – душа команды, он необычный североамериканец. Думаю, и менеджеры, и ребята по команде это видят, что он очень близкий нам по духу.

В нашем случае он не обходит лимит, то есть он планирует долго играть в России. По поводу других клубов, он никогда не говорил, что ему что-то не нравится в «Амуре», и он хочет куда-то перейти. Ему, наоборот, очень нравится в Хабаровске, он чувствует себя русским, он считает эту страну своей. Даже можете обратить внимание, когда вновь он прилетел, у себя в соцсети, в сторис выложил фотографию ледового дворца в Хабаровске и написал: «Рад вернуться на родину».

Я не знаю по поводу других иностранцев, но я вижу, что по человеческим, душевным качествам он очень близок ментально по духу именно к нам. То есть, я это говорю не для красного словца, это у меня, наверное, такой первый иностранец, который очень близок к нам.

Мне, как агенту, очень приятно, что он сделал этот выбор сам. Да, он спросил мое мнение, что я думаю по этому поводу. Я ему ответил, как и всем своим клиентам отвечаю, что в таких вопросах решение надо принимать самому. Вот то, что у тебя на сердце, то, что у тебя в душе, вот что первое тебе подсказывает, так и принимай решение.

Он выбрал сам такой вариант. И ребята в команде, в коллективе это видят, что он душа компании, открытый, готов играть в Хабаровске. Он не ищет каких-то там других вариантов – столицу, больших городов. Кэм очень приземленный человек – народный», – сказал агент Андрей Матвеев.

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