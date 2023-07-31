«С такой ситуацией с ЛГБТ на Западе – неудивительно, что ребята могут поехать в Россию. Скоро СВО закончится – и точно поедут». Крикунов о натурализации игроков
Владимир Крикунов прокомментировал желание Кэмерона Ла получить российский паспорт.
Канадский защитник «Амура» заявил, что хочет получить гражданство РФ.
«Это все уменьшает количество легионеров в командах. Каждая команда хочет усилиться, клубы ищут варианты.
С такой ситуацией на Западе с ЛГБТ – неудивительно, что ребята могут сюда поехать. Работа есть, детей можно воспитывать, без имени они не будут. Скоро массово поедут в Россию, СВО закончится – и точно поедут», – сказал заслуженный тренер России.
Мне лично этот тезис вовсе не кажется аксиомой. Во-первых, что это такое – закончить сво? Я не буду перечислять варианты, вы их сами отлично знаете. Факт в том, что это варианты, и какого из них удастся достичь, очень непростой вопрос. А во-вторых, совершенно непонятно, с чего вообще мировое сообщество моментально согласится с аннексией и (теоретическим) разделом европейского государства в результате военных действий? Почему эти спикеры не готовятся к абсолютно противоположному варианту?
То есть на Западе они, в отличие от России, будут без имени? Видимо, из-за "такой ситуации с ЛГБТ".
Дед, похоже, в стендаперы заделался.
Интересно, это он искренне или "потому что так надо на текущий момент"...