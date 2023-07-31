«С такой ситуацией с ЛГБТ на Западе – неудивительно, что ребята могут поехать в Россию. Скоро СВО закончится – и точно поедут». Крикунов о натурализации игроков

Теги Амур Владимир Крикунов КХЛ ЛГБТ Политика натурализация Матч ТВ Кэмерон Ли Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал желание Кэмерона Ла получить российский паспорт.

Канадский защитник «Амура» заявил, что хочет получить гражданство РФ.

«Это все уменьшает количество легионеров в командах. Каждая команда хочет усилиться, клубы ищут варианты.

С такой ситуацией на Западе с ЛГБТ – неудивительно, что ребята могут сюда поехать. Работа есть, детей можно воспитывать, без имени они не будут. Скоро массово поедут в Россию, СВО закончится – и точно поедут», – сказал заслуженный тренер России. 

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Очередные влажные фантазии людей за 70
+25
-8
+17
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
Очередные влажные фантазии людей за 70
Следит за ЛГБТ-ситуацией на Западе🧐
+21
-4
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Melnikov1968
Все в один котёл:ЛГБТ, СВО. Не позорился бы уже. Никто в Россию массово не поедет, хватит нести всякую чушь. Гражданство РФ приняло 10-12 известных людей. О какой массовости речь идёт? Если только Крикунов мигрантов имеет ввиду.
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Дмитрий
А почему до СВО не ехали, а после сразу поедут?
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лошадка в плаще
неделька осталась
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banchik1
Спорцевские эксперты, подскажите, а что там, за бугром, геи так и липнут к мужественным хоккеистам, что тем надо сбегать к нам? Тяжела и неказиста жизнь на западе натурала-хоккеиста?
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арап Петра Великого
Ответ Melnikov1968
Все в один котёл:ЛГБТ, СВО. Не позорился бы уже. Никто в Россию массово не поедет, хватит нести всякую чушь. Гражданство РФ приняло 10-12 известных людей. О какой массовости речь идёт? Если только Крикунов мигрантов имеет ввиду.
За год более 200 российских спортсменов сменили гражданство https://holod.media/2023/07/13/ot-yuniorov-do-olimpijskih-chempionov-2/
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Shamarin
Ответ banchik1
А кто такой?
Почитай его комменты, он себя и имел в виду. Типичный совок, типа Крикунова. Насмотрится телека, а потом рассказывает в интернете как сюда толпами приезжают европейцы и умоляют дать им российское гражданство. Да, кстати, спорить с ним бесполезно, если его комментарий набирает много минусов, то он его удаляет.
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banchik1
Ответ Machine Head
Есть у меня один знакомый на спортсе . Он бы сейчас все про них разложил в деталях . Разбирается очень хорошо Сейчас придет . Бггг
А кто такой?
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justbored
Ответ Ебздрогыч
Очередные влажные фантазии людей за 70
ну только в этом возрасте уже нет поллюций
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Shamarin
Ответ radio_weiss
Который раз уже выслушиваю от самых разных спикеров мысль, толкаемую как аксиому. Мол, мы вот скоро закончим сво, и к нам сразу же поедет весь спортивный мир, ну и вообще все ждут этого, чтобы поскорее пригласить российских спортсменов. Мне лично этот тезис вовсе не кажется аксиомой. Во-первых, что это такое – закончить сво? Я не буду перечислять варианты, вы их сами отлично знаете. Факт в том, что это варианты, и какого из них удастся достичь, очень непростой вопрос. А во-вторых, совершенно непонятно, с чего вообще мировое сообщество моментально согласится с аннексией и (теоретическим) разделом европейского государства в результате военных действий? Почему эти спикеры не готовятся к абсолютно противоположному варианту?
Им нужно гнать позитивную повестку. Для этого и выдёргивают всяких с известными фамилиями. 100 раз чёрное назвал белым и оно уже похоже на серое.
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Dszubov
Ответ Machine Head
Россия с традиционными ценностями все больше привлекает иностранцев. Немцы, американцы , итальянцы уже вовсю строят свои молочные , комбинаты и фермы , мясоперерабатывающие заводы и сыроварни. Дай Бог , пусть все приезжают кто с добрыми намерениями . И спортсмены в том числе .
Вы же понимаете что причина-налоги,а не скрепы
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radio_weiss
Который раз уже выслушиваю от самых разных спикеров мысль, толкаемую как аксиому. Мол, мы вот скоро закончим сво, и к нам сразу же поедет весь спортивный мир, ну и вообще все ждут этого, чтобы поскорее пригласить российских спортсменов.
Мне лично этот тезис вовсе не кажется аксиомой. Во-первых, что это такое – закончить сво? Я не буду перечислять варианты, вы их сами отлично знаете. Факт в том, что это варианты, и какого из них удастся достичь, очень непростой вопрос. А во-вторых, совершенно непонятно, с чего вообще мировое сообщество моментально согласится с аннексией и (теоретическим) разделом европейского государства в результате военных действий? Почему эти спикеры не готовятся к абсолютно противоположному варианту?
+2
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Shamarin
Крикунов главный эксперт по ЛГБТ. Поэтому в динамо и пригласили. 70 лет в себе держал. Досконально изучил тему и теперь будет передавать свой опыт молодым динамовцам.
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Alexander Lyakhov
"без имени они не будут"
То есть на Западе они, в отличие от России, будут без имени? Видимо, из-за "такой ситуации с ЛГБТ".

Дед, похоже, в стендаперы заделался.
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marshal .masha
Ответ Melnikov1968
Все в один котёл:ЛГБТ, СВО. Не позорился бы уже. Никто в Россию массово не поедет, хватит нести всякую чушь. Гражданство РФ приняло 10-12 известных людей. О какой массовости речь идёт? Если только Крикунов мигрантов имеет ввиду.
Таджики и узбеки точно поедут😁
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marshal .masha
То ли сами дураки, то ли нас за таких держат эти Крикуновы, Каменские, Новиковы….
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Olga.t
Какие забавные высказывания от Крикунова))
Интересно, это он искренне или "потому что так надо на текущий момент"...
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Machine Head
Ответ khayembii
Прежде чем пердеть, советовал бы ему ознакомиться с актуальной повесткой на Западе, где гейство, феминизм теперь главные враги семьи. При чём уже месяцев как шесть в США, а в Европе и того дольше
Хватит врать
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Сергей Орлов
Вот если есть слово "совчина" в человеческом обличии, то это Крикунов.
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