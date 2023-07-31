Владимир Крикунов прокомментировал желание Кэмерона Ла получить российский паспорт.

Канадский защитник « » заявил, что хочет получить гражданство РФ.

«Это все уменьшает количество легионеров в командах. Каждая команда хочет усилиться, клубы ищут варианты.

С такой ситуацией на Западе с ЛГБТ – неудивительно, что ребята могут сюда поехать. Работа есть, детей можно воспитывать, без имени они не будут. Скоро массово поедут в Россию, СВО закончится – и точно поедут», – сказал заслуженный тренер России.