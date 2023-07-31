Сборные России и Беларуси U18 сыграют в матче открытия «Сибирь-Арены» 13 августа

Теги Сибирь ФХР сборная России U18 контрольные матчи КХЛ сборная Беларуси U18 Арена-Сибирь Хоккей

Юниорские сборные России и Беларуси сыграют в матче открытия «Сибирь-Арены».

Торжественная церемония открытия арены состоится 13 августа. В рамках этого мероприятия ФХР проведет выставочный матч сборных России и Беларуси среди игроков до 18 лет. 

Вместимость новой «Сибирь-Арены» составляет 10587 зрителей. Ее строительство началось в августе 2019 года. 

После открытия арена станет домашней для клуба «Сибирь».

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2 комментария

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gukmamop
Очень хорошо
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Arsen_Kop
Ну, т.е. все арена официально открывается и никаких больше переносов? Тогда гуд)
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