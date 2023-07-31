Сборные России и Беларуси U18 сыграют в матче открытия «Сибирь-Арены» 13 августа
Юниорские сборные России и Беларуси сыграют в матче открытия «Сибирь-Арены».
Торжественная церемония открытия арены состоится 13 августа. В рамках этого мероприятия ФХР проведет выставочный матч сборных России и Беларуси среди игроков до 18 лет.
Вместимость новой «Сибирь-Арены» составляет 10587 зрителей. Ее строительство началось в августе 2019 года.
После открытия арена станет домашней для клуба «Сибирь».
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