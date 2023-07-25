Вратарь «Сибири» Красоткин о будущем: «Самое главное – чтобы командные цели были выполнены на сезон. А дальше будет видно»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался по поводу своего будущего.

Контракт 26-летнего голкипера с новосибирцами действует до завершения следующего сезона.

«Это всегда приятные впечатления – играть на новом стадионе, тем более первый матч провести на нем. Состояние льда? Сегодня покатались, только первая тренировка, лично мне лед очень сильно понравился.

Сейчас только первый лед откатались, в процессе, думаю, все будет более детально. Вся основная работа начнется в Минске.

Последний год контракта? Самое главное – чтобы командные цели были выполнены на сезон. А дальше будет видно», – сказал .