Вратарь «Сибири» Красоткин о будущем: «Самое главное – чтобы командные цели были выполнены на сезон. А дальше будет видно»

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Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался по поводу своего будущего.

Контракт 26-летнего голкипера с новосибирцами действует до завершения следующего сезона. 

«Это всегда приятные впечатления – играть на новом стадионе, тем более первый матч провести на нем. Состояние льда? Сегодня покатались, только первая тренировка, лично мне лед очень сильно понравился.

Сейчас только первый лед откатались, в процессе, думаю, все будет более детально. Вся основная работа начнется в Минске.

Последний год контракта? Самое главное – чтобы командные цели были выполнены на сезон. А дальше будет видно», – сказал Красоткин

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