«Сибирь» переехала на новую арену: «Чтобы стояла долго, работало все исправно, полные трибуны собирались»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Владимир Бутузов Денис Костин Алексей Яковлев Никита Шашков Хоккей

«Сибирь» переехала на новую арену.

Клуб из Новосибирска выложил видео, посвященное переезду. 

«Мы готовимся к переезду в наш новый дом», – сообщил в начале ролика нападающий Никита Шашков.

«На этой арене я провел не так много времени – один сезон. Но за этот сезон проникся этой ареной, теплой атмосферой», – сказал вратарь Денис Костин.

«Мои ожидания от новой арены: чтобы стояла долго, работало все исправно, и чтобы полные стадионы [трибуны] собирались», – сказал нападающий Алексей Яковлев.

«Нам выпала честь открывать новый дворец, проводить новый сезон с чистого листа в новом дворце. В добрый путь! Начинаем активно работать. Вы – первопроходцы», – выступил перед командой генеральный директор Кирилл Фастовский.

«Дорога до новой арены займет где-то час, добираться буду на метро. До площади Калинина на машине, там ставить машину и на метро – до станции «Спортивной». Вроде сказали, скоро откроют», – сказал нападающий Владимир Бутузов. 

Вместимость новой «Сибирь-Арены» составляет 10500 зрителей. Ее строительство началось в августе 2019 года. 

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8 комментариев

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Bashibuzuck
В добрый путь👏👏👏
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Знатный стахановец
Приятные хлопоты! 😉👍
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Владимир
Удачи Сибири в следующем сезоне!!)
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Красная стрела
Поздравляю Новосибирск! Хороших матчей!
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Radik_2.0
звучит как тост, чтоб век стоял и деньги были
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ДнепрЧемпион1983
Новая большая арена - хорошо. но очень плохо дыры между нижними рядами и ареной. места зрителей должны быть вплотную к стеклу а не так как получилось после уменьшение катка до канадки.
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ДнепрЧемпион1983
раздевальная команды- не знал что раздевальная а не раздевалка:)
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Олег Усов
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отстой. арена за 3 цены и 4 года строительства 🤡🤡🤡
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