«Сибирь» переехала на новую арену: «Чтобы стояла долго, работало все исправно, полные трибуны собирались»

«Сибирь» переехала на новую арену.

Клуб из Новосибирска выложил видео, посвященное переезду.

«Мы готовимся к переезду в наш новый дом», – сообщил в начале ролика нападающий .

«На этой арене я провел не так много времени – один сезон. Но за этот сезон проникся этой ареной, теплой атмосферой», – сказал вратарь .

«Мои ожидания от новой арены: чтобы стояла долго, работало все исправно, и чтобы полные стадионы [трибуны] собирались», – сказал нападающий .

«Нам выпала честь открывать новый дворец, проводить новый сезон с чистого листа в новом дворце. В добрый путь! Начинаем активно работать. Вы – первопроходцы», – выступил перед командой генеральный директор .

«Дорога до новой арены займет где-то час, добираться буду на метро. До площади Калинина на машине, там ставить машину и на метро – до станции «Спортивной». Вроде сказали, скоро откроют», – сказал нападающий Владимир Бутузов.

Вместимость новой «Сибирь-Арены» составляет 10500 зрителей. Ее строительство началось в августе 2019 года.