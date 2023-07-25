«Сибирь» переехала на новую арену: «Чтобы стояла долго, работало все исправно, полные трибуны собирались»
«Сибирь» переехала на новую арену.
Клуб из Новосибирска выложил видео, посвященное переезду.
«Мы готовимся к переезду в наш новый дом», – сообщил в начале ролика нападающий Никита Шашков.
«На этой арене я провел не так много времени – один сезон. Но за этот сезон проникся этой ареной, теплой атмосферой», – сказал вратарь Денис Костин.
«Мои ожидания от новой арены: чтобы стояла долго, работало все исправно, и чтобы полные стадионы [трибуны] собирались», – сказал нападающий Алексей Яковлев.
«Нам выпала честь открывать новый дворец, проводить новый сезон с чистого листа в новом дворце. В добрый путь! Начинаем активно работать. Вы – первопроходцы», – выступил перед командой генеральный директор Кирилл Фастовский.
«Дорога до новой арены займет где-то час, добираться буду на метро. До площади Калинина на машине, там ставить машину и на метро – до станции «Спортивной». Вроде сказали, скоро откроют», – сказал нападающий Владимир Бутузов.
Вместимость новой «Сибирь-Арены» составляет 10500 зрителей. Ее строительство началось в августе 2019 года.
8 комментариев