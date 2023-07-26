Гоголев сравнил арену «Сибири» со стадионом «Калгари»: «Ты вроде бы в КХЛ, но инфраструктура напоминает об НХЛ»

Павел Гоголев заявил, что новая арена «Сибири» похожа на стадион «Калгари».

– Первый сезон « » на новой арене – дополнительная мотивация для вас, чтобы выступить хорошо?

– Мотивации и так полно. Я рад себя попробовать в КХЛ.

С удовольствием поиграл бы себя и на старой арене. Наслышан, насколько в Новосибирске сложно было играть из-за фанатов.

Надеюсь, на новом стадионе эта аура сохранится, а из-за большей вместимости еще и приумножится.

Новая арена «Сибири» сделана под НХЛ. Мы обсуждали с Гордеевым, что она очень похожа на домашнюю арену « » – как снаружи, так и изнутри.

Это интересное ощущение. Ты вроде бы в , но инфраструктура напоминает об , – сказал нападающий «Сибири» Павел Гоголев.