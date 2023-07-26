Гоголев сравнил арену «Сибири» со стадионом «Калгари»: «Ты вроде бы в КХЛ, но инфраструктура напоминает об НХЛ»
Павел Гоголев заявил, что новая арена «Сибири» похожа на стадион «Калгари».
– Первый сезон «Сибири» на новой арене – дополнительная мотивация для вас, чтобы выступить хорошо?
– Мотивации и так полно. Я рад себя попробовать в КХЛ.
С удовольствием поиграл бы себя и на старой арене. Наслышан, насколько в Новосибирске сложно было играть из-за фанатов.
Надеюсь, на новом стадионе эта аура сохранится, а из-за большей вместимости еще и приумножится.
Новая арена «Сибири» сделана под НХЛ. Мы обсуждали с Гордеевым, что она очень похожа на домашнюю арену «Калгари» – как снаружи, так и изнутри.
Это интересное ощущение. Ты вроде бы в КХЛ, но инфраструктура напоминает об НХЛ, – сказал нападающий «Сибири» Павел Гоголев.
4 комментария