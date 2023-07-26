Гоголев сравнил арену «Сибири» со стадионом «Калгари»: «Ты вроде бы в КХЛ, но инфраструктура напоминает об НХЛ»

Теги Сибирь Калгари НХЛ КХЛ Арена-Сибирь Павел Гоголев Хоккей

Павел Гоголев заявил, что новая арена «Сибири» похожа на стадион «Калгари».

– Первый сезон «Сибири» на новой арене – дополнительная мотивация для вас, чтобы выступить хорошо?

– Мотивации и так полно. Я рад себя попробовать в КХЛ.

С удовольствием поиграл бы себя и на старой арене. Наслышан, насколько в Новосибирске сложно было играть из-за фанатов.

Надеюсь, на новом стадионе эта аура сохранится, а из-за большей вместимости еще и приумножится.

Новая арена «Сибири» сделана под НХЛ. Мы обсуждали с Гордеевым, что она очень похожа на домашнюю арену «Калгари» – как снаружи, так и изнутри.

Это интересное ощущение. Ты вроде бы в КХЛ, но инфраструктура напоминает об НХЛ, – сказал нападающий «Сибири» Павел Гоголев.

4 комментария

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shickana
Сэддл-дом в Калгари строили к ОИ-88. На сегодня, самая старая арена в НХЛ, с которой Флэймз ждут - не дождутся свалить. Красноречивое сравнение.
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Asl Ali
абсолютно не согласен . по ведомости они на арену Сибирь затратили ещё больше чем на арену Омск . но сравните как выглядит арена в Омске и как в НСК
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Диандерталец
Ответ Asl Ali
абсолютно не согласен . по ведомости они на арену Сибирь затратили ещё больше чем на арену Омск . но сравните как выглядит арена в Омске и как в НСК
так у Омска Газпром с дочками, где всё копейка в копейку, ибо своих не обманешь, а у Новосибирска что? Небось, те же самые дочки Газпрома наварились
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Тихий летун
Он про шляпу?)
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