Немировски о новой арене «Сибири»: «Красивая. На матчах команды всегда была хорошая атмосфера, здесь будет еще лучше, думаю»

Дэвид Немировски назвал новую арену «Сибири» красивой.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переезде на новую арену. Команда провела первую ледовую тренировку.

«Новая арена? Красивая. Только сейчас думал, что, когда будет полный стадион, будет совсем другая атмосфера.

Всегда была хорошая атмосфера на матчах «Сибири», и, думаю, будет еще лучше здесь. Успели обжиться? Пока в процессе», – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» переехала на новую арену: «Чтобы стояла долго, работало все исправно, полные трибуны собирались»