Толчинский тренировался в звене с Прохоркиным и Лайпсиком перед Sochi Hockey Open, Мичков – с Гребенщиковым и Дедуновым

Стали известны сочетания, в которых СКА работал накануне на открытой тренировке.

Вратари: Маттсон, , Подъяпольский;

Зоркин — , Толчинский — Прохоркин — ;

Коромыслов — Земченок, Поляков — Моисеев — Грицюк;

Семыкин — М.Федотов; И.Федотов — Зинченко — Галимов;

Ремезовский — Анисимов, Гребенщиков — — .

Сегодня петербургский клуб отправится в Сочи для участия в Sochi Hockey Open. Сборники, задействованные в серии с Беларусью, на турнире, скорее всего, не сыграют и будут готовиться по отдельной программе.