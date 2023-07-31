Толчинский тренировался в звене с Прохоркиным и Лайпсиком перед Sochi Hockey Open, Мичков – с Гребенщиковым и Дедуновым

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Николай Прохоркин Сергей Толчинский Святослав Гребенщиков Брендан Лайпсик Sochi Hockey Open Матвей Мичков Хоккей

Стали известны сочетания, в которых СКА работал накануне на открытой тренировке.

Вратари: Маттсон, Николаев, Подъяпольский;

Зоркин — Сергеев, Толчинский — Прохоркин — Лайпсик;

Коромыслов — Земченок, Поляков — Моисеев — Грицюк;

Семыкин — М.Федотов; И.Федотов — Зинченко — Галимов;

Ремезовский — Анисимов, Гребенщиков — Мичков — Дедунов.

Сегодня петербургский клуб отправится в Сочи для участия в Sochi Hockey Open. Сборники, задействованные в серии с Беларусью, на турнире, скорее всего, не сыграют и будут готовиться по отдельной программе.

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2 комментария

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Руслан Х
Огласите все составы, пожалуйста…
+4
0
+4
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Barsum
Что ж, интересно будет посмотреть на эти сочетания в деле.
0
0
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