Толчинский тренировался в звене с Прохоркиным и Лайпсиком перед Sochi Hockey Open, Мичков – с Гребенщиковым и Дедуновым
Стали известны сочетания, в которых СКА работал накануне на открытой тренировке.
Вратари: Маттсон, Николаев, Подъяпольский;
Зоркин — Сергеев, Толчинский — Прохоркин — Лайпсик;
Коромыслов — Земченок, Поляков — Моисеев — Грицюк;
Семыкин — М.Федотов; И.Федотов — Зинченко — Галимов;
Ремезовский — Анисимов, Гребенщиков — Мичков — Дедунов.
Сегодня петербургский клуб отправится в Сочи для участия в Sochi Hockey Open. Сборники, задействованные в серии с Беларусью, на турнире, скорее всего, не сыграют и будут готовиться по отдельной программе.
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