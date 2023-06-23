Крикунов о Лайпсике: «По стилю он похож на эталонных представителей советской школы: любит играть в пас, ищет нестандартные решения, творит на льду»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Николай Прохоркин Александр Кадейкин Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Михаил Воробьев Чемпионат.com Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Хоккей

Владимир Крикунов высказался о переходе Брендана Лайпсика в СКА.

«Слышал, что Лайпсика называют самым советским хоккеистом из Канады. По стилю игры он действительно похож на эталонных представителей советской школы: любит играть в пас, ищет нестандартные решения, творит на льду.

При этом канадское происхождение тоже сказывается – несмотря на не самые большие габариты, Лайпсик хорош в силовой борьбе. По крайней мере, его не удивишь и не выбьешь из колеи жесткой игрой.

Показательно, что за три года в России Лайпсик дважды играл в финале Кубка Гагарина с разными командами. Это такой знак качества – человек умеет проводить много матчей в плей-офф и при этом не устает и сохраняет высокую результативность.

СКА уже удалось заполучить двух отличных крайних нападающих – Толчинского и Грицюка. Лайпсик – еще один высококлассный фланговый игрок. Учитывая, что квалифицированных центрфорвардов в Петербурге тоже хватает – есть Кадейкин, Хуснутдинов, Прохоркин, Воробьев, – у тренеров СКА развязаны руки. Они могут пробовать самые разные ударные сочетания в поисках лучших вариантов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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