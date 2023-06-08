Александр Кожевников: «В СКА работает тренер сборной, поэтому видим старую советскую систему. Кто возглавляет сборную, туда и идут игроки. Все же хотят там играть!»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Сергей Толчинский Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Василий Глотов Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников высказался о СКА.

– В СКА уже произошли сильные изменения. Стоило ли так сильно перетряхивать состав?

– В Питере собирают тех, кто нужен, кто принесет пользу. Да так все делают... Но в СКА работает тренер сборной [Роман Ротенберг], поэтому видим старую советскую систему.

Кто возглавляет национальную команду, туда и идут игроки. Все же хотят там играть! Нормальное желание. К тому же дает хоккеистам толчок для развития.

– Но серьезных потерь у СКА тоже хватает. Команда лишилась трех лучших бомбардиров регулярного чемпионата – Яшкина, Гусева и Жафярова. Кого больше будет не хватать?

– Яшкина, конечно. Но пришли игроки, которые могут его заменить. Прежде всего – Грицюк и Толчинский. Посмотрим, как они будут выглядеть.

Плюс повзрослели ребята, которые себя здорово проявили в минувшем сезоне, – Хуснутдинов, Глотов, Мичков...

Подбор исполнителей у СКА хороший, остается только найти им правильные сочетания. Выбрать лучших из лучших – всегда проблема, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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10 комментариев

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jqzn88xn6n
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, не добавить и не убавить.
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Uriah Heep
Это Ротенберг-то тренер?!
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Игорь Игорев
Такое чувство, что он даёт вью деревенской газете, где интернет и не нужон совсем. Людей за полных оленей держит.
Или, что скорее всего, по себе судит.
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Ебздрогыч
Это просто газовый клуб сборной
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Vedved
Ахахахах, ну да, а то что там насыпают бабок, больше чем везде - это мелочи 😅
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Tungus85
А какой смысл сейчас играть в сборной?
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йозе марино
а про тех кто уходит почему ничего не сказал?
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Melnikov1968
У тренера сборной ни одной чашки. Он лузер.
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Vedved
Ответ Игорь Игорев
Такое чувство, что он даёт вью деревенской газете, где интернет и не нужон совсем. Людей за полных оленей держит. Или, что скорее всего, по себе судит.
А может быть, просто пьян всегда🤔
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