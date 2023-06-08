Александр Кожевников: «В СКА работает тренер сборной, поэтому видим старую советскую систему. Кто возглавляет сборную, туда и идут игроки. Все же хотят там играть!»
Александр Кожевников высказался о СКА.
– В СКА уже произошли сильные изменения. Стоило ли так сильно перетряхивать состав?
– В Питере собирают тех, кто нужен, кто принесет пользу. Да так все делают... Но в СКА работает тренер сборной [Роман Ротенберг], поэтому видим старую советскую систему.
Кто возглавляет национальную команду, туда и идут игроки. Все же хотят там играть! Нормальное желание. К тому же дает хоккеистам толчок для развития.
– Но серьезных потерь у СКА тоже хватает. Команда лишилась трех лучших бомбардиров регулярного чемпионата – Яшкина, Гусева и Жафярова. Кого больше будет не хватать?
– Яшкина, конечно. Но пришли игроки, которые могут его заменить. Прежде всего – Грицюк и Толчинский. Посмотрим, как они будут выглядеть.
Плюс повзрослели ребята, которые себя здорово проявили в минувшем сезоне, – Хуснутдинов, Глотов, Мичков...
Подбор исполнителей у СКА хороший, остается только найти им правильные сочетания. Выбрать лучших из лучших – всегда проблема, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Или, что скорее всего, по себе судит.